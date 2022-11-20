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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 : قلل مصاريفك

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

تشير توقعات برج الأسد اليوم، من المرجح أن يؤدي تنفيذ مشاريع جديدة الآن إلى نتائج إيجابية بالنسبة لك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستوى معيشتك الحالي، فأنت بحاجة إلى تقليل نفقاتك.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الأسد وحظك اليوم الأحد 20 نوفمبر 2022

تشير التوقعات الفلكية اليومية إلى أن تنفيذ مشاريع جديدة الآن من المرجح أن يسفر عن نتائج إيجابية بالنسبة لك، إذا كنت ترغب في الحفاظ على مستوى معيشتك الحالي ، فأنت بحاجة إلى تقليل نفقاتك، تحتاج إلى التحول إلى نظام غذائي صحي لأنك قد تخاطر بمشاكل صحية إذا لم تعتني بنفسك، يمكن فتح مكتب تجاري أو منشأة تصنيع جديدة في هذا الوقت، قد يتمكن مواطنو برج الأسد من تأمين موقع يعمل لأغراضهم.

توقعات برج الأسد مهنيا

قد تقدم لك حياتك المهنية اختبارات وتجارب قد تساعدك على النمو وإظهار قوتك، قد يجد مواليد برج الأسد الذين تخرجوا للتو من الكلية ويبحثون عن عمل شيئًا يناسبهم.

توقعات برج الأسد صحيا

يجب أن تنتبه جيدًا وتتحمل المسؤولية الكاملة عن صحتك، مشاكل الهضم والأكل الروتينية تضر بالصحة ويجب معالجتها.

توقعات برج الأسد عاطفيا

قد يذهب العازب الذي كان مهتمًا بشخص معين في النهاية في موعد معه، مما يجعل الجبهة الرومانسية مثيرة، قد يمضي مواليد برج الأسد الذين يخططون لنقل علاقتهم مع شريكهم إلى المستوى التالي.

توقعات برج الأسد في شهر نوفمبر

قد يحتاج بعض أفراد عائلتك إلى القليل من المساعدة الإضافية اليوم، اجعل كل فرد في الأسرة على خطة الأكل الصحي، وخاصة أجدادك.
 

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