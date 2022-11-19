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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 : عمل تجاري ناجح

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

تشير توقعات برج العذراء اليوم، سيكون هناك ازدهار لأولئك الذين هم على استعداد لبدء عمل تجاري في المستقبل.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم السبت 19 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العذراء وحظك اليوم السبت 19 نوفمبر 2022

تقول التوقعات الفلكية اليومية، قد يكون من الضروري السفر في بعض الأحيان حتى تتمكن من رؤية نتائج تفانيك الخالص، سوف تتلقى العديد من الردود الإيجابية فيما يتعلق بأخلاقيات العمل لديك وستكتسب المزيد من التصميم على السعي إلى أبعد من ذلك، سيكون هناك ازدهار لأولئك الذين هم على استعداد لبدء عمل تجاري في المستقبل، ستعمل العقود والشراكات مرة أخرى لصالحك ، وستنجح في خططك، ستكون هناك أرباح هائلة في جميع أنحاء مشروعك، ليس هناك شك في أنك ستحصل قريبًا على كل ما تريده، كل العقبات التي كانت تمنعك من الوصول إلى أهدافك ستختفي قريبًا.

توقعات برج العذراء مهنيا

سيحصل الأشخاص الذين يعملون في مجال الأعمال على مجدهم النهائي، سيتوافق كل عنصر أو شخص مع هدفك، مشروع ناجح على بعد ميل واحد فقط.

توقعات برج العذراء صحيا

كنت تستثمر وقتك في الحفاظ على صحة جيدة والنتيجة أمامك، بالكاد تبدو عمرك ولكنك أصغر من ذلك بكثير.

توقعات برج العذراء عاطفيا

الشخص الذي نمت إعجابك به يكون بمعزل عن مشاعرك، إذا كان الموقف صحيحًا، فقم بإجراء محادثة معه.

توقعات برج العذراء في شهر نوفمبر

سيكون الوقت المناسب لإقامة احتفال ديني صغير في منزلك.

 

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