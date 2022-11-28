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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : ساعد حبيبك في ظروفه

برج الجوزاء
برج الجوزاء

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، من المعروف عنه أنه متقلب المزاج، لا يحب الروتين ويحب أن يتغيير دائما ولا يستقر في مكان فترة طويلة لشعوره بالملل الشديد.

تعرف على حظك اليوم وتوقعات برج الجوزاء الاثنين 28 / 11 / 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

اليوم سوف يمنحك مكان عملك استراحة، مما يسمح لك بقضاء يومك بمفردك في سلام واستقرار، قد تكون العديد من المشكلات التي تواجهها الآن مرتبطة بطبيعتك العاطفية، نتيجة لذلك ، يجب أن تتحكم في عواطفك قبل اتخاذ أي إجراء، وقد يبدو التعامل مع كل شيء بمفردك مرهقًا ويستغرق وقتًا طويلاً، يُنصح بالاعتناء بصحتك العقلية لأن البعض منكم قد يواجه زيادة في الضغط .

برج الجوزاء وحظك اليوم مهنيا 

مستقبل مهنة مواليد برج الجوزاء يتطلع للأعلى، يمكنك البقاء على وضع الاستعداد في العمل من خلال مسؤوليات جديدة، سيشعر الأشخاص في محيطك القريب بارتياح كبير بسبب براعتك وأفكارك الفريدة اليوم، ستكون حياتك وعملك ممتعين.

برج الجوزاء وحظك اليوم صحيا

ساعد نفسك على الاستمتاع بهذا الوقت الرائع في فصل الشتاء، حاول أن تأكل أطعمة بسيطة وصحية تستمتع بها.

برج الجوزاء وحظك اليوم عاطفيا

ادعم شريك حياتك في هذا الوقت العصيب ومد يد العون كيفما أمكنك ذلك، سيكون اليوم يومًا تتعرف فيه أنت وشريكك على بعضكما البعض بشكل أفضل وتصبحان أكثر قربًا.

توقعات برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة 

من المهم تقييم علاقة عائلتك ووضع بعض الحدود المعقولة في الوقت الحالي.

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