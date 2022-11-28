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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : كورس لتطوير شغلك

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

برج الحوت من الأبراج المائية، ومن أبرز صفاته الرومانسية، والخيال الواسع، والبساطة، والإبداع، وينجح مواليد الحوت في حل المشكلات المعقدة للأصدقاء والأهل. 

ويمكنك معرفة توقعات برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي، خلال التقرير التالي.

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مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان أحمد السقا والفنانة دينا الشربيني.

أحمد السقا من مشاهير برج الحوت 

برج الحوت وحظك اليوم الاثنين 28 - 11 - 2022

يحاول مواليد برج الحوت البحث عن عمل أخر بجانب وظيفته الأساسية بهدف كسب المال بسرعة، وسوف تكافأ جهودك بشكل إيجابي، تتقدم بشكل كبير في عملك.

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد الصحي 

يعاني مواليد برج الحوت من بعض أعراض نزلات البرد، ولا ينبغي تجاهل التهاب الأذن لأنه قد يتفاقم، حاول زيارة الطبيب في أقرب وقت ممكن، ولكن من الجدير بالذكر انك لن تواجه أي مشاكل صحية إضافية اليوم.

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد المهني 

يمكنك تحسين مهنتك ومستوى شغلك من خلال إكمال برنامج تعليمي متقدم، يمكنك أن تتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحسين فرصك في تحقيق مكاسب مالية أو الترقية إلى منصب في السلطة.

برج الحوت وحظك اليوم على الصعيد العاطفي 

يمكن أن تبدأ علاقة الحب اليوم، وتخرج في موعد رومانسي مع شخص رائع، يجب أن تتصرف بشجاعة وبشكل رسمي.

توقعات برج الحوت خلال الفترة المقبلة 

قد يشعر مواليد الحوت الذين ابتعدوا عن عائلاتهم لفترة طويلة من الزمن بالفراغ عند عودتهم، ولكن عند الرجوع إلى حياتك الطبيعية مرة أخرى تتغير حالتك المزاجية، وربما تكون حياتك المنزلية مرضية تمامًا، ربما يمكنك الاسترخاء وتخصيص المزيد من الوقت لاهتماماتك في المنزل.

 

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