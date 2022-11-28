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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج السرطان .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تنتهي من تجهيزات فرحك

برج السرطان
برج السرطان

برج السرطان من الأبراج المائية، يتسم بالطبع الحاد، والشجاعة والقوة في اتخاذ القرارات، ومعروف بالسلوك الهادئ في بعض الأوقات، لا يحب الألوان الصاخبة أو الأصوات العالية.

يمكنك التعرف على توقعات برج السرطان اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 أو حظك اليوم  على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال التقرير التالي.

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برج السرطان وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

يمكن لمواليد برج السرطان توقع تحول إيجابي في الأحداث اليوم، وعلى الرغم من أنك قد لا تنجح في تحقيق أهدافك، تعلم أن تكون ممتنًا لما لديك بالفعل وتحاول أن تحافظ عليه، يتوقع علماء الفلك تحسنًا كبيرًا في صحتك العاطفية، ومع ذلك إذا كانت نفقاتك تزيد بسرعة أكبر من دخلك ، فقد تحتاج إلى العثور على مصدر مختلف للدخل. 

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين مهنيا 

يبدو أنك واثق من نفسك في مكان العمل في الوقت الحالي ، لذلك ستكون حريصًا على إثبات نفسك، ستتحسن الظروف المالية بشكل كبير.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين صحيا

توقع تحسنًا كبيرًا في صحتك العاطفية، من المحتمل أن تدرك أن الكثير من أمراضك ناتجة عن عادات الأكل السيئة والكسل والتفكير السلبي.

برج السرطان وحظك اليوم الاثنين عاطفيا 

تشعر بالراحة والرضا مع شريك حياتك هذه الفترة، ويقول خبراء الفلك أن يمكنك التخلص من تجهيزات الفرح قبل الموعد المحدد.

توقعات برج السرطان خلال الفترة المقبلة 

يجب أن يعيش مواليد برج السرطان يومًا سيئًا في مشاكل الأسرة، سيكون من الصعب الحصول على دعم الأسرة ، مما سيزيد من الضغط على حياتك الشخصية.

 

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