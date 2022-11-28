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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : زيادة ممتلكاتك

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

برج الدلو من الأبراج الهوائية، يتسم بالرومانسية الشديدة، والتحكم في الانفعالات، حيث لا يمكنك توقع رد فعل الدلو في التصرف في الأمور، كما أنه من الأشخاص الصادقة.

يمكنك التعرف على توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على المستوى المهني والصحي والعاطفي خلال التقرير التالي.

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مشاهير برج الدلو 

من أشهر شخصيات برج الدلو اللاعب كريستيانو رونالدو.

توقعات برج الدلو اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

سوف يمر مواليد الدلو بوقت تغيير شخصي كبير، حان الوقت لزيادة ممتلكاتك، اليوم هو يوم جيد لشراء العقارات، لذا احجز منزلك المثالي أو اشترِ سيارة، ستحب على الأرجح الخروج مع أصدقائك وتكون سعيدًا بالتطورات التي يتم إحرازها في العمل، ستقضي الكثير من الوقت معًا كعائلة. 

توقعات برج الدلو وحظك اليوم على الصعيد المهني 

سيكون اليوم يومًا جيدًا لمهنتك، مما يجعلك تشعر بالفخر والتحفيز، فيما يتعلق بحياتك المهنية، فأنت الآن في مكان متميز، هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها قبل أن تنجح أو حتى تحصل على قسط كافٍ من النوم ، لذا احزم نفسك واعمل بجد طوال النهار والليل.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم على الصعيد الصحي

أنت في حالة مزاجية مريحة اليوم، استمر في ممارسة تقنيات الاسترخاء لأن حالتك العقلية تؤثر على مدى صحة جسمك بشكل عام.

توقعات برج الدلو وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

أنت دائما تجذب الانتباه، فيما يتعلق بالتفاعلات الشخصية، وخاصة زواجك، سوف تحتاج إلى توخي الحذر الشديد من المشكلات القادمة.

توقعات برج الدلو خلال الفترة المقبلة 

قد تكون حياتك العائلية متوترة ومزعجة لك، قد يتفاقم الموقف والمشكلة فقط إذا لم تتمكن من الحفاظ على أعصابك.

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