عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : علاقة عاطفية ناجحة

برج العقرب
برج العقرب

برج العقرب من الأبراج المائية، يتسم بالثبات الإنفعالي والصبر والحكمة، ولديه حس فكاهي عالي، ويحب العقرب القراءة والفن والبحث عن كل ما هو جديد.

تعرف على توقعات برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 28 \ 11 \ 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 27 نوفمبر 2022 .. مشكلة صحية للميزان وخسارة للجوزاء وبشرى سارة للقوس

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

مشاهير برج العقرب 

ومن أشهر شخصيات برج العقرب الفنان هاني رمزي والموسيقار عمر خيرت.

هاني رمزي من مواليد العقرب

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

ستظل حياتك المهنية هي أولويتك الرئيسية، وستزيد أيضًا مواردك من أجل التقدم، ستوجهك حكمتك في اتخاذ الخيارات الصحيحة لعائلتك، نظرًا لأن لديك الكثير من الطاقة الإيجابية اليوم ، فاحرص على إنجاز أكبر قدر ممكن من العمل لأن لديك القدرة على أن تكون ناجحًا للغاية. 

برج العقرب اليوم مهنيا 

لن يتغير روتينك اليومي كثيرًا اليوم، مما قد يجعلك تشعر ببعض الملل في العمل، لا يزال لديك الكثير من العمل لإكماله اليوم.

برج العقرب اليوم صحيا 

ستشعر بقليل من الخمول والتعب، وستتألق في الجلوس بالخارج والاستمتاع بالنسيم والهواء الطلق، نظرًا لأنك راضٍ ولا تعاني من مشاكل صحية الآن، فقد ترغب في التوقف عن عاداتك الغذائية السيئة.

برج العقرب اليوم عاطفيا 

من المحتمل أن يجد الأفراد العزاب قريبًا شريكًا يمكنهم معه بناء علاقة مرضية وناجحة.

برج العقرب خلال الفترة المقبلة

من المفترض أن يساعدك المال الذي كنت تدخره في بدء عمل تجاري جديد، قد تؤدي بعض الخيارات الرائعة إلى تحقيق مكاسب غير متوقعة من الأموال لمواليد برج العقرب.

برج العقرب الأبراج المائية مشاهير برج العقرب برج العقرب حظك اليوم الاثنين برج العقرب اليوم مهنيا برج العقرب اليوم صحيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة إسبانيا والمانيا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

حالة الطقس.. موجة أمطار تضرب البلاد خلال الـ 48 ساعة القادمة| تفاصيل

الأرصاد: تكرار سيول جدة في مصر غير وارد خلال الـ48 ساعة المقبلة

بعد التشويش على الهوية.. تردد قناة جديدة تبث مباريات كأس العالم

بعد تعرضها لخطأ طبى شوه وجهها..وفاء سالم فى إطلالة عشرينية عقب العملية

مات قبل زفافه بـ9 طلقات.. تشييع جثمان عريس شبرا الخيمة

بعد التعدي عليها.. مفاجأة بتقرير الطب الشرعي عن تخلص فتاة البحيرة من حياتها

بشرة خير.. توصيات بـ زيادة أعداد المستفيدين من البطاقات التموينية

موضوعات متعلقة

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : وضعك المالي يتحسن قريبًا

برج الحمل .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : اهتم بأسرتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : مشكلة عاطفية

برج السرطان .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : مفاجأة رومانسية

برج القوس .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : تتعرض للخداع

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : تجنب مضايقة حبيبك

برج الميزان .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : هدية من حبيبك

برج الجدي .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : زيارة مكان ديني

ترشيحاتنا

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تتقدم للزواج

مقتل شخصين في حادث طائرة هليكوبتر بمنطقة تفير الروسية

برج الجدي : حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تحقق ثروة كبيرة

وظائف مجلس الدولة.. مواعيد سحب ملفات التقدم لمندوب مساعد ذكور وإناث

الطب ولا التحرش.. مفاجآت صادمة في سبب تخلص فتاة البحيرة من حياتها

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تلفت نظر الكراش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو أعصابك مشدودة.. 5 أطعمة تخلصك من التوتر |أشهرها السالمون

دون أدوية.. وصفات منزلية للتخلص من قشرة الشعر

أغلى عقد في العالم.. تفاصيل عرض عربي لضم رونالدو بعد مونديال قطر

مع تناول هذه الأدوية.. احذر خل التفاح على الريق

فيديو

بينهم عرب.. جماهير تعكس رقي بلادها في مونديال كأس العالم.. فيديوجراف

ماذا قال عبدالرحمن أبو زهرة في أول ظهور بعد مرضه الأخير؟.. فيديوجراف

المغرب يفرح العرب واليابان تتعثر.. مفاجآت في مواجهات كأس العالم

قفز 145 في أسبوع.. جرام الذهب عيار 14 يصل ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

إلهام أبو الفتح

أرجو إعادة النظر في هذا القرار!

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

اﻟﻤﺰﻳﺪ