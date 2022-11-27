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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : تجنب مضايقة حبيبك

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، قد لا تكون صحتك في حالة جيدة.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب .. حظك اليوم السبت 26 نوفمبر 2022 : مزايا مالية كبيرة

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برج العقرب.. حظك اليوم الجمعة 25 نوفمبر 2022 : مشكلة مالية

برج العقرب وحظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022

سوف تقضي وقتًا ممتعًا في العمل اليوم، سيتم ترتيب جميع مهامك ومهماتك ولكن حاول أن تكون أكثر حرصًا مع رئيسك في العمل، ستجعلك حياتك العاطفية تشعر بالفخر والرضا. تجنب مضايقة شريكك لأنه قد يفسد المساء. قد يؤدي المشي معًا وإجراء محادثات مطولة إلى تحسين علاقتكما، يجب على رجل الأعمال تنفيذ خططهم الدائمة اليوم، روتين التمرين المناسب قد يبسط صحتك.

توقعات برج العقرب مهنيا

اليوم مليء بالطاقة الجيدة والمشاعر الإيجابية التي ستعزز إنتاجيتك وأدائك، ستنتهي من المهام المعلقة وستحصل على إعانة مالية.

توقعات برج العقرب صحيا

ربما تعاني اليوم من أمراض طفيفة تتطلب انتباهك، قد يؤدي تجاهل العلامات والأعراض المبكرة إلى مضاعفات صحية متعددة، لا تختار التمارين الخفيفة والتغييرات الغذائية من أجل الصحة المثلى.

توقعات برج العقرب عاطفيا

ستستمتع بالعلاقة مع شريك حياتك اليوم، خطط لموعد مع الحبيب سيساعد في فهم أفضل. علاوة على ذلك ، لا تحاول البحث عن تفكير منطقي في مسألة القلب لأنه يؤدي فقط إلى الصدامات.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

لن تواجه أي نوع من الخلافات والنزاعات في العلاقات الأسرية، سيكون الجو العائلي في حالة معنوية جيدة اليوم وأنت تستمع إلى الأخبار المهمة من الصغار.

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