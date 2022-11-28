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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تتقدم للزواج

برج الأسد
برج الأسد

برج الأسد من الأبراج النارية، يصاب مواليد الأسد بالاحباط في الكثير من الأحيان، ويؤثر بالسلب على من حوله، ولديه روح من السيطرة سواء في العمل أو على الحبيب وهذا يجعله وحيد بعض الوقت.

يمكنك التعرف على توقعات برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022، خلال الفترة المقبلة.

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برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

يبدع مواليد برج الأسد اليوم في عمله، لكنه يتردد في مشاركة خبراته مع الأصغر سنا،  سيكون هناك الكثير من الأشخاص الذين ينجذبون إليك وإلى عملك من خلال الكاريزما التي تتمتع بها، سيقضي يوم كامل اليوم في رفع مستواك.

برج الأسد وحظك اليوم مهنيا 

ينجح مواليد برج الأسد اليوم في إدارة المواقف الصعبة، كما يمكنك الحصول على ميزة على منافسيك وإدارة كل العمل من خلال العمل الجماعي الفعال.

برج الأسد وحظك اليوم صحيا

على الرغم من أنه قد لا يكون ضروريًا في الوقت الحالي ، يجب أن تأخذ بضع لحظات لنفسك اليوم ، وتغمض عينيك ، وتنتبه لنفسك ولصحتك، عليك أن تتجنب التوتر العقلي ، فستتحسن الأمور كثيرًا بالنسبة لك فيما يتعلق بصحتك.

برج الأسد وحظك اليوم عاطفيا

إذا كنت عازبًا، فقد تشعر بالحاجة إلى استكشاف المزيد من الأساليب الحديثة للقاء الناس والتعرف على أشخاص جديدة، أما بالنسبة للمرتبطين فمع مرور اليوم ، ستلاحظ الكثير من التغييرات الإيجابية في شريكك والتي ستمكنك من التقدم في زواجك.

توقعات برج الأسد خلال الفترة المقبلة 

ستشعر بالرضا اليوم وستكون حياتك العائلية سعيدة ومرضية، يمكن أن تتحسن حياتك الأسرية إذا كنت تقضي وقتًا ممتعًا مع أحبائك.

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