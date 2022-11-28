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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : فرصة عمل استثنائية

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

برج الثور من الأبراج الترابية، يتسم بالعقلانية الشديدة، وحب الخير للغير، وقليل الكلام مع الآخرين، لكن من أبرز عيوب الثور الغيرة والكسل.

تعرف على توقعات برج الثور اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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توقعات برج الثور وحظك اليوم الاثنين 28 / 11 / 2022

سيتم إرسال عرض لفرصة عمل استثنائية للغاية لك، قد تتخلى عن طبيعتك التنافسية لصالح أسلوب حياة أكثر راحة، حيث سيحتاج عملك إلى تركيزك الكامل اليوم ، لكن جهودك ستؤتي ثمارها في المستقبل، لكن اليوم لن تشعر أنك في أفضل حالاتك، وستزعجك صحتك أيضًا.

برج الثور وحظك اليوم مهنيا 

يمكنك ببساطة إيجاد حل للمشاكل المهنية اليوم، هناك العديد من العقبات التي يجب التغلب عليها في عملك، لذا استعد واعمل بجد طوال النهار والليل.

برج الثور وحظك اليوم صحيا 

من المحتمل أن تعتمد على العقاقير والكافيين اليوم لأنه ليس لديك وقت للأوجاع والتعب الذي قد ينشأ بسبب المجهود. 

برج الثور وحظك اليوم عاطفيا

إذا كانت علاقتك تجعلك سعيدًا حقًا لبعض الوقت، فمن المحتمل أن تمضي قدمًا اليوم، هذه هي اللحظة المثالية لتتطورا كزوجين وتخططان لمستقبلكما.

توقعات برج الثور خلال الفترة المقبلة 

من المحتمل أن تتعامل مع أفراد عائلتك بحذر متزايد، ولكن يمكن أن يجلب لك اليوم الكثير من الأشياء الممتعة ، مما يجعله يومًا ممتعًا مع عائلتك. 

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