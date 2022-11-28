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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : حافظ على نظامك الغذائي

برج الحمل اليوم
برج الحمل اليوم

برج الحمل من الأبراج النارية، ويتسم مواليد الحمل بالثقة العالية، والطاقة الايجابية، والشجاعة والطموح، والاخلاص.

يمكنك التعرف على توقعات برج الحمل اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 

لا ينبغي أن تكون مترددًا في المخاطرة أو محاولة بناء شركتك إذا كنت صاحب شركة، وعلى الرغم توترك في العمل إلا أنك قد تقضي أنت وعائلتك وقتًا رائعًا في المنزل، كما يمكنك البقاء في حالة جيدة دون مخاوف كبيرة معهم.

برج الحمل وحظك اليوم مهنيا

سيكون اليوم محظوظًا لبرج الحمل على المستوى المهني، سوف يترك عملك انطباعًا دائمًا على عملائك، وسيحقق لك اليوم ربحًا كبيرًا.

برج الحمل وحظك اليوم صحيا 

ستواجه عواقب تناول الطعام في الخارج بشكل متكرر مؤخرًا، إذا حافظت على نظامك الغذائي وروتينك الصحي، فستبدأ في الشعور بمزيد من البهجة والنشاط.

برج الحمل وحظك اليوم عاطفيا 

أنت على وشك تعلم طرق جديدة لتُظهر لمن تحب مدى اهتمامك، ستشعر اليوم بالكثير من المودة والتقدير والاهتمام من شريك الحياة.

توقعات برج الحمل خلال الفترة المقبلة 

يجب على مواليد برج الحمل الامتناع عن اتخاذ خيارات متهورة في الأمور المالية، قم ببحثك واحصل على نصيحة من خبير قبل تقديم وعود كبيرة للعملاء من حيث المال.

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