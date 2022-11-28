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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تلفت نظر الكراش

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

برج القوس من الأبراج النارية، يتسم بالإخلاص في الحب والعمل، يحكم ضميره في أمور حياته، يفكر بعقله أكثر من قلبه، ويحاول إرضاء الجميع على حساب راحته النفسية.

تعرف على توقعات برج القوس اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال التقرير التالي.

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مشاهير برج القوس 

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنانة أسيل عمران.

أسيل عمران 

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022

اليوم هو يوم عظيم لتوسيع آفاقك، عندما تغضب حاول التعبير عن نفسك بصدق وانفتاح ، ليس من الضروري أن تدع شخصًا يحاول بالفعل التأثير عليك بالسلب، سيكون للمرأة يوم محظوظ اليوم ويمكنها الحصول على أي شيء تريده.

برج القوس وحظك اليوم على الصعيد الصحي

إنه يوم رائع لصحتك ، يمكنك البدء في التركيز على الأشياء التي قد تجعلك سعيدًا، صحتك الممتازة هي نتيجة جهد بذلته بنفسك بنجاح، الآن بعد أن أنجزت ما خططت للقيام به اليوم ، حان وقت الاسترخاء.

برج القوس وحظك اليوم على الصعيد العاطفي

ستساعدك شخصيتك الجذابة في الحصول على النتائج التي تريدها لأنك تنجح في جذب الانتباه الذي تحتاجه، ستلتقي بشخص جديد تحبه. 

برج القوس وحظك اليوم على الصعيد المهني

من الناحية المهنية ، قد تبدأ في الشعور بالمسؤولية عن عملك ، وقد تشجعك التعليقات الإيجابية التي تتلقاها على الاستمرار في هذا السياق، بالإضافة إلى المكافآت المالية مثل الزيادة أو الترقية ، قد يحصل أفراد القوس أيضًا على تقدير عام وأوسمة.

توقعات برج القوس خلال الفترة المقبلة 

قد يظل الوضع المالي لمواليد القوس ثابتًا، على الرغم من أنها تعد بعوائد عالية، إلا أنه يجب التعامل مع هذه المخططات بحذر، إذا كنت تبحث عن طريقة لتهدئة أعصابك، فإن مساعدة الفقراء هي خطوة جيدة للبدء.

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