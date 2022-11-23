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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 : فكر قبل القرار المهم

برج الحوت وحظك اليوم
برج الحوت وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحوت اليوم، كن شخصًا ناضجًا قبل أن تتخذ قرارًا مهمًا.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022

أنت بحاجة إلى اتخاذ قرارات كبيرة بشأن حياتك اليوم لتجربة بعض التغييرات ذات المغزى، لا يمكنك الجلوس في مكان واحد وتوقع تطور كل شيء تلقائيًا، تحتاج إلى بذل بعض العمل في حياتك لتكون عفويًا، تشعر أن ظروفك الشخصية والمهنية أصبحت ثابتة، لكن هذا ليس ما تريده، إذا كنت تفكر في اتخاذ قرار رئيسي سيكون له تأثير كبير على حياتك، فقم بإجراء بعض البحث المتعمق والفهم.

توقعات برج الحوت مهنيا

قد يشعر الموظفون في شركة تجارية بالإحراج في اليوم، قد يكون يومًا حافلًا بالنسبة لرئيسك في العمل اليوم، حيث قد يكون لديه الكثير من المهام القادمة عليك لإكمالها، ابق هادئا.

توقعات برج الحوت صحيا

في السنوات القليلة الماضية، أصبح مواليد برج الحوت أكثر عرضة للإصابة بالأمراض الحادة، لأنك تفتقر إلى المعرفة حول الرعاية الصحية ، فأنت تعاني من هذه الحالة.

توقعات برج الحوت عاطفيا

قد تتحدث عن شخص قضيت وقتًا طويلاً معه أو عن شخص توشك على مقابلته للمرة الأولى. 

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توقعات برج الحوت في شهر نوفمبر

يمكنك قضاء بعض الوقت مع إخوتك في هذا الوقت، من الطبيعي أن نفقد الاتصال بإخوتنا ونحن نكبر. 

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