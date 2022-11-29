برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : حافظ على صحتك

برج الثور من الأبراج العنيفة في التعامل مع الأغراب، ترغب في الانتقام والوصول إلى رغباتها في أسرع وقت، لكنه عطوف وقلبه أبيض.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

تسعى للتقدم اليوم في العمل، وتضع صحتك في مقدمة الأولويات، فستتمكن من فعل أي شيء تضعه في ذهنك، ستقضي لحظة خلال اليوم يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام ، ولكن قد يحاول شخص آخر تدميرها.

توقعات برج الثور مهنيا

لقد بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى ما أنت عليه الآن، ولكن إذا كنت تريد أن تنجح ، فحاول تجنب الإفراط في الثقة.

توقعات برج الثور صحيا

استمتع بوضعك الصحي الحالي وكل ما تقدمه الحياة، يجب أن تعتني بنفسك جيدا.

توقعات برج الثور عاطفيا

إذا كنت عازبًا ، فمن غير المحتمل أن تجد أي فرص رومانسية جديدة اليوم، إذا كنت مرتبطًا ، فإن حياتك الرومانسية تسير على ما يرام.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ستقدر عائلتك بعض الأشياء التي تفعلها، لا تحتاج الأمور العائلية إلى الدفع أو الاستعجال.