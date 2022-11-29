عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : حافظ على صحتك

برج الثور اليوم
برج الثور اليوم

برج الثور من الأبراج العنيفة في التعامل مع الأغراب، ترغب في الانتقام والوصول إلى رغباتها في أسرع وقت، لكنه عطوف وقلبه أبيض.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

5 أبراج تتزوج من حب الطفولة.. الحوت الأبرز

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 27 نوفمبر 2022 : وضعك المالي يتحسن قريبًا

برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

تسعى للتقدم اليوم في العمل، وتضع صحتك في مقدمة الأولويات، فستتمكن من فعل أي شيء تضعه في ذهنك، ستقضي لحظة خلال اليوم يبدو أن كل شيء يسير على ما يرام ، ولكن قد يحاول شخص آخر تدميرها.

توقعات برج الثور مهنيا

لقد بذلت الكثير من الجهد للوصول إلى ما أنت عليه الآن، ولكن إذا كنت تريد أن تنجح ، فحاول تجنب الإفراط في الثقة.

توقعات برج الثور صحيا

استمتع بوضعك الصحي الحالي وكل ما تقدمه الحياة، يجب أن تعتني بنفسك جيدا.

توقعات برج الثور عاطفيا

إذا كنت عازبًا ، فمن غير المحتمل أن تجد أي فرص رومانسية جديدة اليوم، إذا كنت مرتبطًا ، فإن حياتك الرومانسية تسير على ما يرام.

توقعات برج الثور في الفترة المقبلة

ستقدر عائلتك بعض الأشياء التي تفعلها، لا تحتاج الأمور العائلية إلى الدفع أو الاستعجال.

برج الثور توقعات برج الثور ‏توقعات برج الثور عاطفيا توقعات برج الثور صحيا توقعات برج الثور مهنيا برج الثور وحظك اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. الحمل يسدد ديونه وحل خلافات الجوزاء ومفاجأة لهؤلاء

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تتقدم للزواج

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : حافظ على نظامك الغذائي

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : زيادة ممتلكاتك

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : فرصة عمل استثنائية

برج الجدي : حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تحقق ثروة كبيرة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : ساعد حبيبك في ظروفه

برج السرطان .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تنتهي من تجهيزات فرحك

ترشيحاتنا

الأهلي يخطط لضم نجم جديد.. والاتحاد يستهدف ثلاثي الأحمر

إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

الذهب عياره فلت| اعرف سبب القفزة الكبيرة في أسعاره وهل تشتري أم تبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-11-2022

دعاء من 7 كلمات يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده كل وقت بخشوع

سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ