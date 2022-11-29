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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : فائدة مالية كبيرة

برج الحوت اليوم
برج الحوت اليوم

يميل مواليد برج الحوت إلى الأعمال التي لها علاقة بالفنون، كما أنه يميل إلى السفر إلى مسافات بعيدة والقيام بمغامرات مختلفة.

وإليك توقعات برج الحوت اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحوت .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : كورس لتطوير شغلك

برج الحوت وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

يتوقع خبراء الفلك، أن الحياة الشخصية والمهنية سوف تزدهر اليوم، قد ينتهي بك الأمر في مشاحنات مع شريك حياتك لأنك لن تكون قادرًا على توفير الوقت الكافي لهم، ولكن عليك أن تحذر على صحتك واتخاذ بعض الاحتياطات.

توقعات برج الحوت مهنيا

ستكون مشغولاً للغاية بحياتك العملية وسيحظى عملك الجاد وجهودك المخلصة بالتقدير اليوم، سوف تحصل على فائدة مالية كبيرة أو عرض ترويجي في طريقك اليوم.

توقعات برج الحوت صحيا

على الرغم من أنك ستكون سعيدًا اليوم ، إلا أن اتخاذ بعض تدابير السلامة سيبقي صحتك مبتهجة، قد تعاني من إجهاد عاطفي اليوم، اتخذ خيارات غذائية مغذية للحفاظ على صحتك في حالة جيدة.

توقعات برج الحوت عاطفيا

ستظل حياتك المهنية مشغولة اليوم والتي يمكن أن تؤثر سلبًا على حياتك العاطفية، سيشعر شريكك بالوحدة اليوم مما قد يؤدي إلى تصعيد غضبه ، مما يجعلكما محاصرين بالخلافات والحجج.

توقعات برج الحوت في الفترة المقبلة

ستنشر الأخبار السارة البهجة في المنزل بينما تضع ابتسامات كبيرة على وجوه الجميع. 

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