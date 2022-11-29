عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العذراء .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : فرصة سفر مميزة

برج العذراء وتوقعات
برج العذراء وتوقعات الأبراج

يتابع مواليد برج العذراء ثقافات الشعوب الأخرى باستمرار، لحبه الشديد للمعرفة والاطلاع لكن من أبرز عيوبه هي الانتقام الشديد.

وإليك توقعات برج العذراء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. الحمل يسدد ديونه وحل خلافات الجوزاء ومفاجأة لهؤلاء

5 أبراج تخلف وعدها دائماً .. الجدي الأبرز

برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

حدد موعدًا أو قدم هدايا مهمة مدروسة لشريك حياتك، أما في العمل، لن تسير الأمور كما كنت تأمل تمامًا قد تشعر بالتوتر بسبب القليل من الفوضى أو الارتباك، عليك أن تبذل قصارى جهدك لاحتواء غضبك، ومن ناحية الصحة حتى لو كنت بصحة جيدة اليوم، حافظ على نظام غذائي وأسلوب حياة صحي.

توقعات برج العذراء مهنيا

على صعيد العمل ، اليوم ليس جيدًا، ابق على أعصابك تحت السيطرة لأن حتى سوء الفهم البسيط يمكن أن يؤدي إلى مواقف مروعة، بالإضافة إلى ذلك ، يجب عليك البحث عن فرص جديدة حيث ستكافأ جهودك ومهاراتك براتب محترم، قلل الإنفاق غير الضروري حتى تساعدك مدخراتك الآن.

توقعات برج العذراء صحيا

على الرغم من أن اليوم مفيد لصحتك ، إلا أن تناول الطعام بشكل جيد وممارسة الرياضة بانتظام مفيدان دائمًا، خذ كميات كبيرة من فيتامين سي لتقوية دفاعاتك، يُنصح بتجنب الوجبات السريعة لأنها تزيد من خطر حدوث مشاكل معوية.

توقعات برج العذراء عاطفيا

حياتك الرومانسية ستجعلك سعيدًا وهادئًا، ستقضي أنت وشريكك يومًا رائعًا معًا، أولئك المتزوجون يمنحون أزواجهم متسعًا من الوقت ولا يعطون الأولوية لمسؤولياتهم عليهم.

توقعات برج العذراء في الفترة المقبلة

سيكون لديك بعض فرص السفر الرائعة اليوم، اليوم سيكون على ما يرام على صعيد الأسرة، سيبقى الجميع سعداء.

برج العذراء توقعات برج العذراء توقعات برج العذراء عاطفيا توقعات برج العذراء صحيا توقعات برج العذراء مهنيا برج العذراء وحظك اليوم برج العذراء وحظك اليوم الثلاثاء مواليد برج العذراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باحث بمعهد الأمصال البيطرية: بعض الأمراض سبب دوران الأغنام عكس عقارب الساعة

حركة إصلاح 1000%.. "المعاشات" تزف بشرى سارة من بداية العام

بداية من يناير.. رفع الحد الأدنى للمعاش 1105 جنيهات والأقصى 8720

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وأورجواي في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبيض .. تفاصيل أزمة الأعلاف وكيفية حلها

بعد تصدرها التريند.. مي نور الشريف قبل وبعد التخسيس| شاهد

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرازيل وسويسرا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

وفاة الكاتب الصحفي والإذاعي السيد الغضبان

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك هذا الأسبوع .. الحمل يسدد ديونه وحل خلافات الجوزاء ومفاجأة لهؤلاء

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تتقدم للزواج

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : حافظ على نظامك الغذائي

برج الدلو .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : زيادة ممتلكاتك

برج الثور .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : فرصة عمل استثنائية

برج الجدي : حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تحقق ثروة كبيرة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : ساعد حبيبك في ظروفه

برج السرطان .. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تنتهي من تجهيزات فرحك

ترشيحاتنا

إيلون ماسك: آبل هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

الذهب عياره فلت| اعرف سبب القفزة الكبيرة في أسعاره وهل تشتري أم تبيع

سعر الدولار فى البنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-11-2022

دعاء من 7 كلمات يجمع خيري الدنيا والآخرة.. ردده كل وقت بخشوع

سفير السعودية بالخرطوم: المملكة حريصة على دفع كل الجهود لدعم استقرار السودان

البيت الأبيض: الولايات المتحدة تدعم حق الصينيين في الاحتجاج السلمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هيفاء وهبي تستعرض جمالها بإطلالة جريئة

يرفع المناعة سريعا.. طريقة مشروب الزنجبيل السحري

أتجوزت أخين عشان بحب حماتى..5 صور وضعت فيدرا فى مأزق

احذر.. خلط هذه الأنواع من الفاكهة معا يسبب كوارث صحية

فيديو

يسيء للبنات.. بلوجر شهيرة تكشف حقيقة التسبب في وفاة شخص ووالدته

مفاجأة غانا وهدية الكاميرون وحسم البرازيل.. ملخص مباريات كأس العالم اليوم ..شاهد

كان لازم احتكر العيلة.. ممثلة تتزوج شقيقين من الوسط الفني

اضطرابات جوية وأمطار على القاهرة والمحافظات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

كريمة أبو العينين

حضارة شاهين وتهكم الإيرلندي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «12»

هبة مصطفى

نتغير لنغير المستقبل

اﻟﻤﺰﻳﺪ