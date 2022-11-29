برج العقرب .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : ركز في المذاكرة

صفات مواليد برج العقرب كثيرة ومتعددة، منها العند الشديد، الوحدة، الغموض، عدم إعطاء أي شخص الثقة بسهولة، كما أنه شديد الغيرة ويمكن أن تتحول إلى شك.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

ستنتهي جميع مهامك المعلقة اليوم وستقضي يومًا رائعًا اليوم، وستكون مستويات التوتر لديك منخفضة للغاية وستشعر اليوم بالاسترخاء الشديد هذا سوف يضيف إلى ثقتك بنفسك، ولكن قد لا تكون قادرًا على الاهتمام بشريكك مما يزعج شريك حياتك حاول أن تكون صبورا ‏معه.

توقعات برج العقرب مهنيا

سوف تكون قادرًا على استعادة ثقتك المفقودة وتصميمك على الأداء بشكل أفضل من ذي قبل. تجنب السفر لمسافات طويلة اليوم، إذا كنت طالبًا ، فيجب أن تعمل بجد لتحسين درجاتك.

توقعات برج العقرب صحيا

قد تؤدي بعض مشكلات الجهاز الهضمي والجهاز الهضمي إلى إجهادك، تأكد من تناول الأدوية المناسبة والراحة والنظام الغذائي والنشاط البدني المتواضع ، من ناحية أخرى ، من المرجح أن تحافظ على لياقتك البدنية.

توقعات برج العقرب عاطفيا

من المرجح أن يظل شريكك غاضبًا منك لذلك امنحه الاهتمام المناسب وتحدث عن الأشياء الخاصة بك لجعل العلاقة قوية وصحية، إذا كنت في علاقة طويلة الأمد ، فقد يكون الآن هو الوقت المثالي لعقد القران بشريكك.

توقعات برج العقرب في الفترة المقبلة

ستصنع ذكريات متعددة مع عائلتك ستجعلك أكثر رضا وسعادة، لا تتحدث عن أي مواضيع من شأنها خلق الخلافات.