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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : تجنب الخناق مع حبيبك

برج الجدي وحظك اليوم
برج الجدي وحظك اليوم

يتميز مواليد برج الجدي بالاتقان في العمل والاجتهاد في الوصول إلى أعلى المناصب ولكن من أبرز عيوبه العصبية الشديدة من اتفه المواقف.

وإليك توقعات برج الجدي اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجدي وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

من المرجح أن تكون حياتك العامة واعدة اليوم، يمكنك مساعدة المحتاجين والفقراء، وفي منتصف اليوم سوف تتدفق حياتك المهنية بسلاسة وقد يكون لديك بعض المسؤوليات على جدول أعمالك، تأكد من أن تكون نشطًا وحذرًا مع رئيسك في العمل، وينصح خبراء الفلك من عدم إزعاج شريكك لتجنب أي مشاجرات ومعارك، لأن إجراء محادثات عميقة مع شريكك سيعزز روابطك.

توقعات برج الجدي مهنيا

عندما يتعلق الأمر بالجانب المهني، سيكون يومك مثيرًا للغاية وستختبر أشياء جديدة اليوم، سيحصل عملك الجاد على الكثير من التصفيق وستحظى آرائك بتقدير كبير من قبل رؤسائك.

توقعات برج الجدي صحيا

ستبقى صحتك في أفضل حالة اليوم، سيبقيك نمط حياتك المنضبط بعيدًا عن الأمراض بينما يمنحك صحة إيجابية مغذية، لا تنس أن تمارس اليوجا لتجمع صحتك الجسدية والعقلية.

توقعات برج الجدي عاطفيا

سوف تقضي وقتًا ممتعًا مع الشخص الوحيد الخاص بك.، تأكد من إخراج أفضل ما في الأمر وتجنب أي نقاشات يمكن أن تلحق الضرر بمزاجك أنت وشريكك.

توقعات برج الجدي في الفترة المقبلة

الضغط والتوتر سيكونان موجودين في علاقاتك العائلية، تأكد من التحلي بالصبر والسيطرة على غضبك لأنه سيزيد من سوء الجو بينما يؤدي إلى اختلاط الأمور. 

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