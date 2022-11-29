برج القوس .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : أرباح وترقية

يفعل مواليد برج القوس المستحيل حتى يسعد شريك حياته والتخلص من الطاقة السلبية، لذلك يجب على شريك حياة القوس مساعدته على تغلب الصعاب.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج القوس وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

يتوقع خبراء الفلك اليوم أن القوس يحل مشاكله، كما سيكون تقدميًا للغاية اليوم مما سيساعدك في تحقيق جميع أهدافك، عملك الجاد وعقليتك الإيجابية ستشبعك بطاقة كبيرة على مدار اليوم، أما الأشخاص الذين يبحثون عن ترقية أو أرباح مالية سيحصلون عليها بسرعة فائقة.

توقعات برج القوس مهنيا

من المحتمل أن تحقق أهدافك لأن جهودك الدؤوبة بدأت تؤتي ثمارها، قد يكون لديك الكثير من الطاقة ، والتي يمكن أن تساعدك في التغلب على العقبات بسرعة، فرص جديدة ستطرق بابك بسرعة فائقة، حاول أن تظل هادئًا وسعيدًا.

توقعات برج القوس صحيا

صحتك ستكون بخير اليوم تناول الطعام بوعي وتجنب أي طعام مليء بالدهون والكربوهيدرات، يعد التمرين والتأمل أفضل طريقة لبناء صحة أقوى ورفاهية، اسأل خبير التغذية قبل تغيير أي شيء في نظامك الغذائي.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد يأخذك حبيبك كأمر مسلم به ، مما يؤدي إلى حدوث انشقاقات في العلاقة العاطفية أو الزوجية.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

تبدو بيئتك العائلية متشابكة قليلاً اليوم، ستبقى الشركة العائلية منخفضة المستوى اليوم بسبب احتمالية بقاء جميع أفراد العائلة متوترين وغير سعداء، ابتهج لهم بالتخطيط لشيء جديد وحيوي لتحقيق ربح.