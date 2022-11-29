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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الجوزاء .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : حاول الادخار

برج الجوزاء وحظك
برج الجوزاء وحظك اليوم

يحب مواليد برج الجوزاء الجلوس مع الأصدقاء لأطول وقت ممكن، ويميل إلى الانعزال في أوقات الضيق والغضب حتى يستعيد قوته من جديد.

وإليك توقعات برج الجوزاء اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الجوزاء وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

نظرًا لأنك قد تحتاج إلى نقاط قوتك أكثر من غيرها اليوم ، فاستخدمها، قد تشعر بالنشاط طوال اليوم ، وقد تمكنك المشاعر الجيدة من القيام ببعض المهام المهمة، قد تلهم أفكارك الجديدة وحماستك الآخرين المقربين منك.

توقعات برج الجوزاء مهنيا

لأن التكاليف المتزايدة قد تمنعك من الادخار ، يجب أن تكون يقظًا في إنفاقك. 

توقعات برج الجوزاء صحيا

على الرغم من احتمالية شعورك بالتعب عقليًا وجسديًا، إلا أنك ستنجح في مهمة صعبة، يمكن علاج مشكلة صحية مزمنة بنجاح بقليل من المعرفة والبصيرة، يمكن ملاحظة التقدم من قبل أولئك الذين يمارسون الرياضة لإنقاص الوزن.

توقعات برج الجوزاء عاطفيا

يمكن أن تؤدي المحادثة مع شريك حياتك إلى العديد من الفرص، فحاول أن تستغلها إلى إصلاح العلاقة.

توقعات برج الجوزاء في الفترة المقبلة

تواجه بعض القيود من الأسرة نتيجة ضغوط العمل لأنك كنت تعتمد عليهم لفترة من الوقت، ستحتاج إلى تكريس المزيد من الوقت والاهتمام لأطفالك.

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