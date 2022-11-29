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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : هتقابل حب حياتك

برج الأسد وحظك اليوم
برج الأسد وحظك اليوم

يحب مواليد برج الأسد السيطرة على الأمور، وهذا يخلق نوعا من المشاكل سواء المهنية أو العاطفية.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

برج الأسد وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

اليوم سيجلب السعادة لمنزلك، حبي ستوفر لك عائلتك الأمن والثقة بالنفس، عليك أن تنظر حولك إذا كنت ترغب في مقابلة أشخاص جدد يمكنك أن ترى هذا الشخص في مكان قريب. على الرغم من أن أمامك يوم عمل كبير ، فلن تنجح خططك السابقة ، لذا ستحتاج إلى العمل بجدية أكبر لتحقيق أهدافك.

توقعات برج الأسد مهنيا

ستتغير حياتك بشكل كبير في هذا اليوم بعدة طرق مختلفة، هناك فرصة ألا تسير اليوم كما خططت تمامًا، لا تدع ذلك يغير نظرتك الإيجابية للحياة، ضع خططًا جديدة للتقدم.

توقعات برج الأسد صحيا

على صعيد الصحة، ستسير الأمور كما هو متوقع ، وستكون في حالة ممتازة، ستتأثر بشرتك من الداخل والخارج بنظامك الغذائي وممارسة الرياضة، استمر في العمل نحو أهداف لياقتك للحصول على النتيجة المرجوة.

توقعات برج الأسد عاطفيا

كل شيء سوف يسير على ما يرام ، وستعود الرومانسية في حياتك، يمكنك مقابلة حب حياتك إذا كنت أعزب.

توقعات برج الأسد في الفترة المقبلة

لن تزعجك النزاعات العائلية اليوم، سيكون هناك اطمئنان كامل في الجو المريح، سيتعرف والداك على وجهة نظرك ويقدران جهودك، سيساعدك هذا على أن تصبح أكثر ثقة.

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