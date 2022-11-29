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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الميزان .. حظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 : احذر من بيع اي ممتلكات

برج الميزان وحظك
برج الميزان وحظك اليوم

من المعروف عن مواليد برج الميزان أنهم أشخاص عادلة، وكرههم الشديد للظلم والكذب والخيانه، يميل برج الميزان إلى البحث في كل ما هو جديد في جميع مجالات الحياة.

وإليك توقعات برج الميزان اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 28 نوفمبر 2022 : تنجح في شغلك الجديد

برج الميزان وحظك اليوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022

سيتم تحقيق جميع أهدافك اليوم، قد تحصل على فوائد متعددة اليوم بسبب نهجك المتفائل تجاه الحياة، لا تبيع أي أصل اليوم وإلا فقد يؤثر ذلك على حالتك المالية، من المرجح أن ينمو فهمك المتبادل مع زوجتك ، مما يؤدي إلى رابطة أقوى، ستبقى صحتك في حالة جيدة اليوم.

توقعات برج الميزان مهنيا

سوف تنجح في اجتماعاتك إلى حد كبير، عقليتك المتفائلة ستؤتي ثمارها، إذا كنت طالبًا ، فقد تعتبر دراستك أمرًا مفروغًا منه، واحذر من الانشغال عنها لأنه سيؤثر سلبًا على درجاتك.

توقعات برج الميزان صحيا

من المحتمل أن تكون سعيدًا وصحيًا اليوم، حاول أن تستهلك الأطعمة الغنية بفيتامين سي وتناول بعض أشعة الشمس لتشعر بتحسن.

توقعات برج الميزان عاطفيا

قد ينتهي بك الأمر إلى قضاء وقت ممتع مع شريكك والاستمتاع معه، أما  أولئك الذين هم عازبون قد يجدون حب حياتهم اليوم.

توقعات برج الميزان في الفترة المقبلة

لن يكون هناك ضغائن بين أفراد الأسرة وستقضي وقتًا رائعًا مع أقاربك، ستكون الأجواء المنزلية مبهجة للغاية.

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