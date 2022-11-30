موعد خروج الفنانة أنغام من المستشفى وحالتها الصحية

تغادر اليوم المطربة أنغام المستشفى بعد إجراء عملية جراحية دقيقة منذ أيام حيث استقرت حاليا حالتها الصحية.

وتعود أنغام الى منزلها اليوم بعد الاطمئنان على حالتها الصحية بشكل كبير حيث تمارس حياتها بشكل طبيعى حاليا.

يبدو أن الساعات القليلة القادمة سوف تشهد تحسنا تدريجيا فى حالة الفنانة أنغام وذلك بحسب تصريحات أصدقائها المقربين والملازمين لها داخل المستشفى.

وأكدت مصادر مقربة من الفنانة انغام أنها شهدت تحسنا ملحوظا فى حالتها الصحية، واستقبلت مساء اليوم العديد من أصدقائها المقربين، استعدادا لخروجها من المستشفى غدا بحسب تعليمات الطبيب المعالج لها.

تفاصيل حالة أنغام الصحية

وكان الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، قد طمأن محبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأن وضعها الصحي كان يحتم عليها إجراء جراحة كبيرة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على قناة "dmc"، مع الإعلامتين شيرين عفت وجاسمين طه زكي، أنها أصيبت بانسداد جزئي في الأمعاء بعد اليوم الثامن من العملية، مشيرًا إلى أن هذا الانسداد يمكن أن يرجع لطبيعته مرة أخرى، وشدد على أن هذه الانسدادات، تصيب أصحاب التاريخ الجراحي السابق مثل حالة أنغام.

وأشار العدوي إلى أن أنغام تتحسن، وتم إخراج الخراطيم الخاصة بالتغذية، وأصبحت تأكل وتشرب بشكل طبيعي، مضيفًا "ممكن تروح بيتها طبيعي".

وأوضح أن أنغام كانت مصابة بالقلق، وترفض وضع أنبوب حنجري بسبب خوفها على الأحبال الصوتية، مشددًا على أن البنج الكلي يوجب وضع أنبوب حنجري، خوفًا على إصابة أحبالها الصوتية بأي ضرر.