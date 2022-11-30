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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تُفرج الهم.. داعية يوضح فضل الصلاة على النبي|فيديو

المتحدث باسم مؤسسة
المتحدث باسم مؤسسة خير يبقى

قال الدكتور علي عبد الجيد، المتحدث باسم مؤسسة خير يبقى، إن محبة الرسول الكريم (ص) هي أقصر طريق يوصل لباب ربنا سبحانه وتعالى، متابعًا أن الله سبحانه وتعالى يأمر بحب الرسول (ص)، أن محبة النبي الكريم تدل على اكتمال الإيمان.

وأضاف “عبد الجيد” خلال حواره ببرنامج “حكاية مصرية” من تقديم هالة فاخر والمُذاع عبر فضائية “صدى البلد"، أن الصلاة على النبي تُذهب الهم، متابعًا:" وصيتي لأي واحد مهموم أو مغموم أنه دايمًا يصلي على النبي هيلاقي قلبه يطيب وانشراح الصدر"، مؤكدًا أنه كلما تم الإكثار من الصلاة على النبي فهو خيرًا للشخص.
 

وفي تصريحات سابقة، أكد الشيخ علي عبد الجيد  أن حب الخير للغير، هو عنوان للإنسان الصالح و المؤمن، مضيفاً أن الرسول - صلى الله عليه وسلم -  قال:"لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه".


وأضاف أنه لا يبلغ الإنسان الإيمان إلا عندما يحب لغيره، ما يحبه لنفسه، مؤكداً أن الرسول الكريم في حديثه ، قصد "لأخيه"، ليس الأخ من الأب و الأم فقط ، بل الأخوة في الإنسانية.
 

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