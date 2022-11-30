قناة مفتوحة تذيع مباراة تونس وفرنسا في كأس العالم قطر.. اعرف التردد

تنتظر جماهير الكرة العربية مباراة المنتخب التونسي أمام نظيره الفرنسي المتوج بكأس العالم النسخة الماضية في روسيا 2018.

ويلتقي المنتخب التونسي نظيره الفرنسي والذي تأهل لدور الـ 16 مع انتهاء الجولة الثانية على عكس نسور قرطاج صاحب النقطة الوحيدة في مجموعته.

على الجانب الآخر هناك صراع قوي على تذكرة التأهل الثانية مع المنتخب الفرنسي في المباراة التي تضم أستراليا صاحب الثلاث نقاط والدنمارك صاحبة النقطة الوحيدة.



موعد مباريات الأربعاء 30 نوفمبر



تقام مباراتين فرنسا وتونس في الخامسة مساء اليوم، وفي نفس التوقيت يلتقي منتخب الدنمارك بنظيره الاسترالي.

أما مباراتين المجموعة الثالثة بين السعودية والمكسيك والاخرى بين الارجنتين وبولندا فتنطلقان في نفس التوقيت في التاسعة مساء اليوم الأربعاء.

القنوات الناقلة لمباريات الأربعاء

تذاع جميع مباريات كأس العالم قطر 2022 على مجموعة قنوات بي إن سبورت المشفرة والكأس القطرية المشفرة.

القنوات المفتوحة لمباراتي تونس وفرنسا

وقد أعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورت إذاعة مباراتين تونس وفرنسا في الخامسة مساء ، ولقاء السعودية والمكسيك في التاسعة مساء على القناة المفتوحة عبر القمرين نايل سات وعرب سات.

تقام مباراة تونس وفرنسا في تمام السادسة مساء “بتوقيت القاهرة”، وتذاع عبر قنوات beIN Sports HD 2 Max، و beIN Sports 1 FR، و Alkass EXTRA TWO HD.

التردد Nilsat 7W 11054H27500

التردد Badr Sat 26E 11566H27500

وكانت شبكة بي إن سبورتس، أعلنت قبل انطلاق بطولة كأس العالم، أنها ستنقل 22 مباراة من بطولة كأس العالم “مجانا”، والتي من بينها اليوم مباراة قطر وهولندا.

كما أعلنت قناة الهوية الموجودة على النايل سات، إذاعة جميع مباريات كأس العالم قطر 2022، مجانا، حيث جاء تردها كالآتي:

قناة SD تردد قناة 11095 H 27500

قناة تحت اسم ALHAWYAH TV