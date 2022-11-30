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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ميدالية السور العظيم الذهبية هدية لوزير الداخلية.. تعاون مصري صيني لمواجهة التحديات الراهنة

صدى البلد

قامت وزارة الداخلية بتلبية دعوة وزارة الأمن العام الصينية للمشاركة إفتراضياً فى أعمال المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى والمنعقد بجمهورية الصين الشعبية خلال يومى 29 و30 نوفمبر تحت شعار (التعاون الأمنى من أجل الإزدهار المشترك) ، وذلك بحضور وفود أمنية رفيعة المستوى لمناقشة تطوير آليات التعاون بين الأطراف الفاعلة فى مجالات الأمن وإنفاذ القانون بهدف مواجهة التحديات الراهنة والتعامل مع القضايا الأمنية ذات الأولوية.

وخلال المؤتمر قامت وزارة الأمن العام الصينية بتكريم اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمنحه ميدالية"سور الصين العظيم " الذهبية .. والتى تعد من أرفع الأوسمة الصينية التى تقدم لمسئولين غير صينيين .. وذلك تقديراً من الجانب الصينى للعلاقات المصرية الصينية المتميزة ولجهود السياسات الأمنية المصرية وعمق علاقات التعاون الأمنى الثنائى فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها.

وذلك فى إطار علاقات التعاون المتميزة القائمة بين أجهزة الأمن المصرية ونظيرتها الصينية .

وزارة الداخلية وزارة الأمن العام الصينية المؤتمر الأول لمنتدى تعاون الأمن العام العالمى جمهورية الصين الشعبية التعاون الأمني

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