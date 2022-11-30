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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

نفس الإمكانيات وببلاش.. اعرف بدائل مجانية لـ مايكروسوفت أوفيس

بدائل مجانية لمايكرسوفت
بدائل مجانية لمايكرسوفت أوفيس

هناك العديد من البدائل المجانية لـ مايكروسوفت أوفيس Microsoft Office وهي الحزمة المكتبية التي لا غنى عنها لمن يعمل لما تقدمه من خدمات مثل برنامج تحرير النصوص Microsoft Word وبرنامج تنظيم قواعد البيانات Excel وبرنامج العروض التقديمية PowerPoint وبرنامج القوائم المحاسبية وغيرها من المهام الرئيسية لأي شخص، هذه البدائل مجانية ومتاحة للتحميل أونلاين.

وفقا لتقرير موقع lifewire العديد من البرمجيات المدرجة في السطور التالية تقوم بنفس مهام حزمة أوفيس من "مايكروسوفت" للبرمجيات، تحرر الملفات وتنشئ مستندات تماما مثل Office، و على الرغم من عدم توفر جميع ميزات Office الرائعة في هذه البرامج إلا أنها تقدم خدمات مماثلة في الجودة وتقترب كثيرا من أوفيس

أولا: جوجل درايف 

يعد برنامج Google Drive شبيه ببرنامج الـ الأوفيس إلى حد ما، وهي خدمة تخزين سحابية لملفات مجانية تقدمها "جوجل" والتي من خلالها تستطيع إنشاء مستندات مخزونة عبر الإنترنت دون تنزيل أي برنامج ، مما يجعلها بديلاً مثاليًا لـ Microsoft Office، وكل ما تطلبه هي أن يكون لديك حساب بريد الكتروني على جوجل، قم بتسجيل الدخول باستخدام حساب "جوجل" الشخصي لإنشاء المستندات والعروض التقديمية وجداول البيانات لاستبدال MS Word و PowerPoint و Excel.

يتم حفظ الملفات تلقائيا مع جوجل درايف Google Drive وتكون مرتبطة ببريدك الإلكتروني الخاص بك ، ويمكن الوصول إليها من أي جهاز في أي وقت ، ويمكن مشاركتها مع أي شخص ، حتى لو لم يكن من مستخدمي جوجل درايف. 

يمكنك تحميل جوجل درايف على أي جهاز من خلال هذا الرابط

 

ثانيا: مايكروسوفت أوفيس أونلاين

وهي نسخة مجانية مصغرة من حزمة مايكروسوفت أوفيس، وهو الإصدار الأقرب له بين كل التطبيقات المختلفة، على الرغم من أنه ليس بديلاً بمعنى الكلمة لـ Office لكنه من شركة مايكروسوفت نفسها ويعتمد على الخدمة والتخزين عبر الإنترنت والخدمة السحابية، يقدم إصدار Office Online المرتبط بخدمات الويب إصدارات مستندة لبرنامج  Word و PowerPoint و OneNote و Outlook و Excel دون أي تكلفة.

يمكنك إعادة تحرير الملفات مع حساب OneDrive الخاص بك فقط، يمكنك الحصول على نسختك المجانية من الأوفيس من خلال هذا  الرابط

 

ثالثا: ليبر أوفيس libreoffice

وهو يقدم حزمة من البرامج المكتبية حرة ومفتوحة المصدر وهو بديل لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel و Access التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر سواء على نظام Windows و Mac و Linux ، مع بعض الميزات الإضافية. تأتي الحزمة مع 6 برامج منفصلة تشكل المجموعة: منها برنامج الكاتب Writer لمعالجة الكلمات ، برنامج Impress للعروض التقديمية مثل باور بوينت، Calc لجداول البيانات وبرنامج Base لقواعد البيانات ، وبرنامج الرياضيات Math وبرنامج الرسم Draw للرسومات البيانية ويمكنك تثبيته على جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو استخدام النسخة المحمولة، من خلال النقر على هذا  الرابط

 

رابعا: WPS Office

يقوم WPS Office ، المعروف سابقًا باسم Kingsoft Office ، و بديل "مايكروسوفت أوفيس" بتثبيت ثلاثة برامج معا تعمل كبدائل جيدة، وهم برامج الكاتب Writer والعرض التقديمي Presentation وجداول البيانات Spreadsheets

الكاتب هو بديل عن برنامج Word لتحرير الملفات الكتابية، يفتح تنسيقات الملفات الشائعة مثل WPS و DOC و DOCX ، بالإضافة إلى ملفات قوالب مايكروسوفت وورد المعروفة مثل DOT و DOTM. البديل لـ PowerPoint ، هو العرض التقديمي ، يفتح ويحفظ الملفات بتنسيقات يمكن استخدامها مع برامج الأوفيس أو مع WPS Office المجاني ؛ كما يدعم أنواع الملفات مثل PPT و PPS. يُطلق على بديل Excel اسم جداول البيانات ويعمل مع ملفات Excel 2010+ مثل XLSX و XLSM ؛ يتم دعم وظائف مثل SUM و COUNT و SUMIF و AVERAGE عند إنشاء الصيغ.

يمكن تثبيت برنامج WPS Office مع أنظمة التشغيل المختلفة سواء ويندوز  Windows أو ماك Mac أو أندرويد Android أو لينوكس Linux أو iOS ويمكنك تحميله من هذا الرابط

 

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