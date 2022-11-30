محافظ الشرقية يُعلن جاهزية الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية للحصول شهادة الأيزو

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عبد المعطي ، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء محمد ابو شقة رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية و سعد الفرماوي السكرتير العام ، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية ، والعقيد سامي اسماعيل مدير إدارة المرافق ، والمقدم شريف عمران رئيس قسم الإطفاء بإدارة الحماية المدنية ، ومديري المديريات الخدمية والهيئات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

استهل المحافظ الاجتماع بتقديم التهنئة للمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد بمناسبة صدور قرار وزير التنمية المحلية بتعيينه سكرتيراً عاماً لمحافظة الشرقية متمنياً له دوام التوفيق والسداد والمضي قدما نحو استكمال تطوير منظومة العمل وتحسين أداء العاملين داخل الجهاز الإداري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة انتهت من تنفيذ خطة مشروع تطوير الديوان العام و3 مراكز تكنولوجية (الزقازيق – حي أول – فاقوس) طبقاً للمواصفات الدولية المعتمدة والتي تستهدف تطبيق نظام الجودة وإحداث تغيرات أساسية في منظومة العمل ورفع مستوى الأداء داخل المؤسسة للحصول على شهادة الاعتماد (الأيزو) ISO9001:2015 استرشاداً بالمواصفة الدولية ISO18091: 2019 .

وقال محافظ الشرقية أننا وجدنا صعوبة في تطوير منظومة العمل الإداري بسبب تراكمات امتدت لسنوات طويلة ولكننا اتخذنا خطوات تنفيذية ووضعنا آليه عمل داخل الإدارات لتدارك هذه السلبيات ومواجهة التحديات والتغلب عليها بالإضافة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وصحية للعاملين لتمكنهم من تقديم أفضل خدمة في اقل وقت ممكن لتحقق لهم الرضاء الوظيفي والذي يعزز قيم الولاء والانتماء ، مشيراً إلى أهمية الزيارة التي قام بها وفد من الشركة المانحة لشهادة الايزو لمحافظة الشرقية والتي جاءت للمراجعة الأولية علي الإجراءات التي اتخذتها المحافظة للحصول علي الشهادة وفي انتظار زيارة الوفد الأجنبي الممثل للشركة النرويجية منتصف الشهر القادم لتقييم الاداء والحصول علي الشهادة , مؤكداً أن منح الشهادة ليس هدف ولكن الهدف هو تحقيق الاستمرارية لتطوير الأداء وتحسين مستوي الخدمات .

وخلال الاجتماع أوضح محافظ الشرقية أن المحافظة لديها مركز تدريب معتمد من كافة الجهات المتخصصة جاهز لتأهيل وتدريب كافة العاملين بالجهاز الإداري بما يضمن الحفاظ علي المعايير المطبقة للحصول علي شهادة الايزو , لافتاً الي أن المحافظة نجحت في ملف التنمية الاقتصادية وإجراء مسح اقتصادي للإستفادة من المنح المقدمة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية لتعود بالنفع والفائدة علي أبناء المحافظة , مشيراً إلى أن المحافظة تصدرت تنفيذ مبادرة وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية "حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" والتي تستهدف منح حافز أداء لكل محافظة في شكل تمويل إضافي للموازنة الاستثمارية المخصصة لها في خطة العام المالي ( 2022 / 2023 ) بما يعود على تحسين مستوي الخدمات المؤداه للمواطنين.