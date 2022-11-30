الصين تعرب عن أملها في تعزيز التعاون مع بريطانيا

أعربت الصين عن أملها في أن تخلق بريطانيا بيئة أعمال عادلة للشركات الصينية وظروف مواتية للتعاون الثنائي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "تشاو لي جيان" - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء ردا على سؤال حول الاستثمار المزمع للحكومة البريطانية في مشروع "سايزويل سي" للطاقة النووية وموافقة مجموعة الصين العامة للطاقة النووية على الخروج من المشروع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وأضاف أنه في السنوات الأخيرة نفذت الصين وبريطانيا وفرنسا تعاونا في عدد من مشروعات البنية التحتية للطاقة النووية في بريطانيا وجميعها تمضي قدما بشكل عام، مشيرا إلى أن الصين تتبع سياسة خارجية مستقلة للسلام وهي شريكة وفرصة فيما يتعلق بالتنمية في الدول الأخرى وليست تهديدا أو تحديا.

وأوضح تشاو أن بلاده تنمي علاقاتها مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل والتعاون المربح للجميع، وتدافع بقوة عن سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية، لافتا إلى أن الجانب البريطاني يحتاج النظر إلى الصين وعلاقاته معها من منظور موضوعي وعقلاني.