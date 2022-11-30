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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تفاصيل إمكانية تأدية المصريين العمرة من خلال أصدقائهم السعوديين ..فيديو

العمرة
العمرة

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل إتاحة السعودية زيارة شخصية تسمح بتأدية مناسك العمرة.

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وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أي مواطن سعودي يحق له الدخول على موقع التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وطلب تأشيرة لمواطن مصري لتأدية العمرة، والتنقل داخل المملكة بحرية تامة.

وأضاف أن هذا الأمر يأتي ضمن رؤية المملكة العربية السعودية (2030)؛ مؤكدًا أن هذه التأشيرة متاحة للمصريين الذين لهم أصدقاء سعوديين؛ ومتاحة حتى شهر رمضان المقبل؛ لكنها لا تمنح صاحبها الحق في تأدية فريضة الحج، مؤكدًا أن القيمة المادية التي يتكلفها المسافر المصري تتمثل في دفع رسوم مالية خاصة بالتأمين، بالإضافة لقيمة تذكرة الطيران.

وأوضح أن استخراج هذه التأشيرة يكون من جانب الأشخاص السعوديين لأصدقائهم المصريين، وتتم خلال دقائق. وفي سياق آخر، أشار إلى أن المملكة ستتيح تأشيرات عمل لـ 27 مليون شخص سيكون للمصريين النصيب الأكبر منها؛ وهي لجميع المهن وستكون أولوية الفرص للكفاءات، مؤكدًا عدم تحديد الوظائف المطلوبة لهذه التأشيرات حتى الآن.

 

 

السعودية عادل حنفي الاتحاد العام للمصريين مناسك العمرة العمرة

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