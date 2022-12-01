عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

يحب مواليد برج القوس الهدايا القيمة، مثل الأجهزة الإلكترونية أو اشتراك في صالة رياضية أو السفر إلى دولة أجنبية، يمكنك تقديمها في عيد ميلاده والذي ينتهي في 22 ديسمبر 2022.

وإليك حظك اليوم وتوقعات برج القوس اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

txt

عيد ميلاد برج القوس.. أكثر الأبراج توافقا معه

txt

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

برج القوس وحظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022

ستزداد قدرتك على إظهار الأشياء في النهاية أقوى مع مرور الوقت، خاصة مع تقدم اليوم، ومع ذلك ، فأنت بحاجة إلى العمل الجاد على قدراتك النفسية بانتظام للحفاظ على تغلغل الإيجابية في حياتك، وأيضًا إنه يوم رائع اليوم لقضاء بعض الوقت مع عائلتك وأصدقائك، لاستعادة اللحظات التي قضيتها معًا.

توقعات برج القوس  مهنيا

ستكون مرحلة صعبة بالنسبة لك للعمل في بيئة لا تلبي فيها معاييرك توقعاتك، نتيجة لهذا ، قد تعمل بفتور في المشاريع فقط من أجل إكمالها، تذكر أنك قادر على القيام بعمل أفضل من هذا، فكر بحكمة قبل اتخاذ أي قرار

توقعات برج القوس صحيا

اعتنِ بجسمك وعقلك جيدًا لتحافظ على لياقتك وصحتك، جسديًا وعقليًا.

توقعات برج القوس عاطفيا

قد ترى جهودك تذهب سدى عندما يتعلق الأمر بعلاقتك العاطفية اليوم، وعلى الرغم من جهودك ، قد تجد أنت أو شريكك صعوبة في إدارة العلاقة، وبالتالي ، يُقترح قضاء بعض الوقت في علاقتك وتحليل أين تسوء الأمور لجعلها أفضل.

توقعات برج القوس في الفترة المقبلة

سيضمن أسلوب حياتك المنضبط الحفاظ على توازن جيد بين دخلك ونفقاتك. 

برج القوس توقعات برج القوس ‏توقعات برج القوس عاطفيا توقعات برج القوس صحيا توقعات برج القوس مهنيا برج القوس وحظك اليوم الخميس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

إنسانية علي معلول تجتاح مواقع التواصل في مباراة تونس وفرنسا.. ماذا فعل؟

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

موضوعات متعلقة

برج السرطان .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : مكاسب مالية

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : انفصال علاقة عاطفية

برج العذراء .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : احترس من الاكل الضار

برج القوس .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : فرص جديدة

برج الحوت .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : غضب شريك حياتك

برج الجوزاء .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : اجازة مع أهلك

برج الميزان .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : مشاكل ورث

برج الدلو .. حظك اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 : اهتم بشريك حياتك

ترشيحاتنا

توقعات بحفاظ أوبك+ على معدلات إنتاج النفط الحالية

طالع السماء الآن.. فرصة مثالية للاستمتاع بمشاهدة وتصوير القمر

لمن ضاق عليه رزقه .. 5 وسائل تجلبه لك

دعاء كشف الكرب والحيرة والضياع.. داوم عليه يفرج همك ويشرح صدرك

أبو الحسن القرشي.. ما تأثير مقتل زعيم داعش على التنظيم الإرهابي؟

برج القوس .. حظك اليوم الخميس 1 ديسمبر 2022 : حل الخلافات العاطفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها نصف مليون عام.. اكتشاف علامات لأنواع بشرية منقرضة في كهف ببولندا

يحمي من النسيان .. اكتشاف دواء جديد لـ علاج الزهايمر

خمس خواتم الماس.. عريس يشعل السوشيال ميديا بطلب زواج من حبيبته

رجعت شباب.. تداول صورة جديد للفنانة ميادة الحناوي عبر مواقع التواصل

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ