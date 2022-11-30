عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

حليمة بولند - مشجعة
حليمة بولند - مشجعة المكسيك

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مع مشجعة لمنتخب المكسيك، قبيل مباراته المصيرية مع منتخب السعودية، في كأس العالم قطر 2022، لحسم التأهل إلى الدور الـ16. 

وظهرت حليمة بولند، في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على تويتر، وهي تحدث مشجعة لمنتخب المكسيك، قائلة لها: «الله يعطيك طولة العمر وتكملين للشوط الثاني»، ليثير الفيديو جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

مباراة السعودية أمام المكسيك 

ويلعب منتخب السعودية أمام المكسيك، مباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022. 

ويدخل منتخب السعودية مباراة المكسيك، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من فوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وهزيمة أمام منتخب بولندا بهدفين نظيفين. 

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على المكسيك، لضمان التأهل إلى دور الـ16، أو التعادل وانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا التي ستقام في نفس التوقيت. 

تشكيل منتخب السعودية أمام المكسيك 

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه أمام المكسيك، في المباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد العويس
 خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان التمبكتي – عبد الإله العمري - علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو – علي الحسن – سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخبا السعودية والأرجنتين في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة. 

أعمال حليمة بولند

تنوى الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تقديم برنامج من الهند، سيذاع خلال شهر رمضان المقبل حسب مصادر مقربة منها.

وتتواجد حليمة بولند، حاليا بالهند، وقد ظهرت فى صور لها خلال تصوير كواليس البرنامج وهي ترتدي الزي الهندي المميز، والتقطت صور لها مع الفيل وسط أجواء هندية رائعة.

يذكر أن حليمة بولند، حصلت على لقب ملكة جمال الإعلاميات وكانت  أول مذيعة خليجية تحصل على هذا اللقب بعد أن تفوقت على أكثر من 50 مذيعة تلفزيونية وذلك بشهادة الاتحاد الدولي لملكات الجمال الموثّق من الوكالة الحماية الفكرية (وايبو) في اليونان.

وقد نالت اللقب نظرا لثقافتها وإطلالتها الخارجية والكاريزما التي تتمتع بها. وقد شكّلت ظاهرة اعلامية خليجية لا مثيل لها نظراً لتأثر جيل كامل من الفتيات بها وأصبحت من أكثر الشخصيات المؤثّرة في الوطن العربي.

حليمة بولند المكسيك السعودية قطر كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل .. الفيفا يعاقب منتخب السنغال

ارتفاع سعر الذهب الآن .. ومفاجأة في عيار 21

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

الاستغناء عن كهربا.. خالد الغندور يوجّه رسالة شديدة اللهجة لـ مسئولي الأهلي

تطور في الحالة الصحية لـ خالد مرتجي ويعود للقاهرة خلال ساعات

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

بائعة البخور .. قتلها عشيقها أثناء ممارسة علاقة آثمة وألقى جثتها بالقمامة

الدولار الأمريكي يقترب من أكبر تراجع منذ 2010.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ياسمينا العلواني عن فوز تونس على فرنسا في كاس العالم: حضور لافت

ليلة أبدا لن تنسى.. صلاح عبد الله عن فوز تونس على فرنسا

الفوز على حامل اللقب.. نبيل الحلفاوي يعلق على مباراة تونس وفرنسا

ابن فؤاد المهندس عن إعادة عرض "سيدتي الجميلة": لن نقارن شبلا بعملاق

نانسي عجرم تحيي حفلا في القرية العالمية بـ دبي.. 12 ديسمبر

"سيدتى الجميلة" تعيد أحمد السقا لخشبة المسرح بعد غياب 19 عاما

حالتها تحسنت.. والد أنغام يكشف موعد خروجها من المستشفى

العنف ضد المرأة|فيلم أريد حلا يفجر قضية هامة..678 تناول ظاهرة التحرش

ترشيحاتنا

في 23 ديسمبر.. الأرصاد توجه رسائل مهمة للمواطنين بـ7 محافظات |خاص

الاتحاد الأوروبي يهدد بحظر تويتر ويوجه رسالة تحذير لـ إيلون ماسك

اليوناني يتفوق على الصربي.. الاتحاد يتلقي هزيمة ثقيلة بثنائية أمام المحلة

كيفية استخراج برنت تأمينات إلكتروني

منع النساء من ميراثهن.. حكمه وكيف التصرف إذا أوصى أب بهذا ؟

شركة تكنولوجيا متكاملة.. مشاركة ناجحة لاتصالات مصر بمعرض كايرو آى سى تى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل يرحل في يناير؟.. نجم الأهلي مطلوب بالدوري الإنجليزي والفرنسي | تفاصيل

تزامنا مع مونديال 2022.. قطر تنظم مسابقة لاختيار أجمل الإبل في العالم|فيديو

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الشاي والقهوة معا؟

أخطرها السكتة الدماغية.. مضاعفات خطيرة لـ فيروس كورونا عند الأطفال

فيديو

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

تفاصيل اقتحام بنك في لبنان .. ماذا حدث؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ