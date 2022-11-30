الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

ظهرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، مع مشجعة لمنتخب المكسيك، قبيل مباراته المصيرية مع منتخب السعودية، في كأس العالم قطر 2022، لحسم التأهل إلى الدور الـ16.

وظهرت حليمة بولند، في المقطع الذي تم تداوله بشكل واسع على تويتر، وهي تحدث مشجعة لمنتخب المكسيك، قائلة لها: «الله يعطيك طولة العمر وتكملين للشوط الثاني»، ليثير الفيديو جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

حليمة بولند خارج الملعب مع مشجعة المكسيك:



"الله يعطيك طولة العمر وتكملين للشوط الثاني" pic.twitter.com/vrteePLjTQ — Golden Dose (@GoldenDose) November 30, 2022

مباراة السعودية أمام المكسيك

ويلعب منتخب السعودية أمام المكسيك، مباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم، ضمن مباريات دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022.

ويدخل منتخب السعودية مباراة المكسيك، برصيد ثلاث نقاط، جمعها من فوز على منتخب الأرجنتين بهدفين مقابل هدف، وهزيمة أمام منتخب بولندا بهدفين نظيفين.

ويحتاج منتخب السعودية للفوز على المكسيك، لضمان التأهل إلى دور الـ16، أو التعادل وانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وبولندا التي ستقام في نفس التوقيت.

تشكيل منتخب السعودية أمام المكسيك

أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني لمنتخب السعودية، تشكيل فريقه أمام المكسيك، في المباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بقطر.

وجاء تشكيل منتخب السعودية كالتالي:.

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سلطان الغنام – حسان التمبكتي – عبد الإله العمري - علي البليهي.

خط الوسط: محمد كنو – علي الحسن – سعود عبد الحميد.

خط الهجوم: سالم الدوسري – صالح الشهري – فراس البريكان.

ويحتل منتخب بولندا صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، بينما يأتي منتخبا السعودية والأرجنتين في المركز الثاني والثالث على الترتيب برصيد 3 نقاط ويتذيل منتخب المكسيك ترتيب المجموعة الثالثة برصيد نقطة وحيدة.

أعمال حليمة بولند

تنوى الإعلامية الكويتية حليمة بولند، تقديم برنامج من الهند، سيذاع خلال شهر رمضان المقبل حسب مصادر مقربة منها.

وتتواجد حليمة بولند، حاليا بالهند، وقد ظهرت فى صور لها خلال تصوير كواليس البرنامج وهي ترتدي الزي الهندي المميز، والتقطت صور لها مع الفيل وسط أجواء هندية رائعة.

يذكر أن حليمة بولند، حصلت على لقب ملكة جمال الإعلاميات وكانت أول مذيعة خليجية تحصل على هذا اللقب بعد أن تفوقت على أكثر من 50 مذيعة تلفزيونية وذلك بشهادة الاتحاد الدولي لملكات الجمال الموثّق من الوكالة الحماية الفكرية (وايبو) في اليونان.

وقد نالت اللقب نظرا لثقافتها وإطلالتها الخارجية والكاريزما التي تتمتع بها. وقد شكّلت ظاهرة اعلامية خليجية لا مثيل لها نظراً لتأثر جيل كامل من الفتيات بها وأصبحت من أكثر الشخصيات المؤثّرة في الوطن العربي.