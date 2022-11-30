احتفالية طب المنصورة بروادها .. وعميد طب : ستظل الكلية منارة |شاهد

نظمت كلية الطب بجامعة المنصورة احتفالية لتكريم رواد كلية الطب تقديرا لجهودهم ودورهم الفعال فى سبيل الارتقاء بكلية الطب بحضور أ.د شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، أ. د محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ا. د اشرف حافظ نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ، أ.د أشرف شومة عميد كلية الطب، أ.د تامر أبو السعد وكيل الكلية للدراسات العليا و أ.د بسمة شومان وكيل الكلية للتعليم الطلاب وأ.د غادة القنيشي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأكد أ.د/ شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة أن كلية الطب هى نواه جامعة المنصورة وأنه يكن الاحترام والتقدير لرواد الكلية والقامات العلمية بها معربا عن سعادته بسماع تاريخ ا. د إبراهيم أبو النجا ودوره في إنشاء الكلية والتي تفرض نفسها علي الجميع بتميزها

وأوضح أ.د/ محمد عطية البيومي أنه يوم مليء بالمشاعر الجياشة و أن كلية الطب هي أول منزل لكثير من الذين نشروا العلم ورفعوا اسم جامعة المنصورة عاليا.



واستعرض أ.د أشرف شومة عميد الكلية تاريخ كلية طب المنصورة وأول معمل تشريح

وأشار أن الكلية تخرج منها 54 دفعة، بالاضافة إلي 960 خريج وافد أما برنامج المنصورة مانشستر تخرج منه 10 دفعات منهم 1161 خريج وافد وتم عرض التصنيفات العالمية منها شنغهاي و US News كما تم استعراض حصول الكلية على شهادة الاعتماد ومشاركتهم في جائزة مصر للتميز الحكومي.



وقدمت أ. نهي الحكيم الجزار حفيدة أ.د/ إبراهيم أبو النجا الشكر لجميع الحاضرين وإدارة الكلية علي هذه اللفتة الطيبة لتكريم أسم جدها مما جعلهم يشعرون بالفخر لأنهم امتداد لشخصية علمية أسست كيان أصبح جامعة عريقة.

وعلي هامش التكريم قام الأستاذ الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور أشرف شومة عميد الكلية بافتتاح متحف مقتنيات ا. د إبراهيم أبو النجا وتكريم أسرته.



وتم تكريم عمداء الكلية السابقين والذين من أبرزهم أ. د. مدحت محمد علي، عميد كلية الطب الأسبق، أ.د أحمد بيومي رئيس الجامعة الأسبق، أ. د عمرو سرحان عميد كلية الطب الاسبق، ا. د أشرف محمد عبد الباسط عميد كلية الطب الاسبق ورئيس جامعة المنصورة السابق ، أ.د/ نسرين صلاح عمر عميد الكلية السابق وعضو مجلس النواب ، أ.د/ السعيد عبد الهادي عميد الكلية الاسبق ورئيس جامعة حورس ، كما تم تكريم امناء الكلية السابقين.

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