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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتى اليوم الخميس 1 ديسمبر

صدى البلد

استقر سعر صرف الدرهم الإماراتي  مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 1-12-2022، وفقًا لآخر تحديث صادر عن البنوك العاملة في مصر.

وينشر موقع صدى البلد الإخباري أسعار صرف الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 1 ديسمبر2022، في البنوك العاملة في مصر.

 

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجّل سعر الدرهم الإماراتي  في مصرف أبو ظبي الإسلامي 6.69 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي وصل سعر صرف الدرهم الإماراتي إلى 6.68 جنيه للشراءو6.70 جنيه للبيع.

وفي بنك المشرق سجّل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 6.58 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، ووصل سعر الدرهم الإماراتي  في بنك بلوم إلى 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري

وفي بنك مصر والبنك الأهلي المصري سجّل سعر الدرهم الإماراتي  6.68 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

والريال السعودي في البنك التجاري الدولي سجّل 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس سجّل الدرهم الإماراتي 6.66 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

وسجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك الإسكندرية 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات وصل الدرهم الإماراتي إلى 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك الإمارات دبي الوطني

وفي بنك فيصل الإسلامي سجّل الدرهم الإماراتي 6.67 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي بنك الامارات دبي الوطني وصل الدرهم الإماراتي 6.66 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع.

سعر الدرهم اليوم في بنك أبوظبي التجاري

وسجّل سعر صرف الدرهم الإماراتي في المصرف المتحد 6.53 جنيه للشراء و6.70 جنيه للبيع، وفي بنك أبو ظبي التجاري سجل الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري 6.63 للشراء و6.70 للبيع.

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