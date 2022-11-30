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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاضا

صدى البلد

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الدولة تسعى إلى توفير البروتين الحيواني، من خلال عقد عدة اجتماعات مع  اتحاد منتجى الدواجن للاتفاق على الإفراج عن شحنات ذرة وصويا بشكل مستمر.

 

وأضاف "القرش" خلال مداخلته لهاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن مجلس الوزراء شدد على وجود تنسيق أسبوعى مع اتحاد منتجى الدواجن، لتوفير مستلزمات الأعلاف التي تدخل من الجمارك، منوها بانه تم الإفراج عن 886 ألف طن من الذرة والصويا، بإجمالي مبالغ 432 مليون دولار.

 

واسترسل: تم الإفراج عن 120 ألف طن من الذرة صفراء وفول صويا بمبلغ 62 مليون دولار بينهم 41 ألف طن فول صويا، منوها بأن هناك تنسيق بشكل دورى مع اتحاد منتجى الدواجن لضبط أسعار الدواجن.

 

وتابع: نناشد التجار والمستوردين بضبط الأسعار، بعد توفير الأعلاف، منوها بأن التجار يطالبون بمزيد من الإفراجات عن الأعلاف، ونعمل على هذا الأمر الآن.

 

ولفت إلى أنه تم تكليف لجنة من  وزارة التموين وحماية المستهلك والبنك المركزى واتحاد منتجى الدواجن لعمل ضوابط ومتابعة لوصول الشحنات، مؤكدا على أن سعر الدواجن وبيض المائدة يشهد انخفاض

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