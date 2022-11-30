اتحاد منتجي الدواجن: نحتاج 1.8 مليون طن من الأعلاف لحلحلة الأزمة

أكد الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن موقف إنتاج الدواجن يزداد صعوبة وسوء لعزوف منتجي الدواجن عن استكمال الدورات الإنتاجية نتيجة الارتفاعات القياسية في أسعار الأعلاف بسبب ضعف الكميات المفرج عنها من الأعلاف الموجودة بالموانئ.

وأضاف الزيني، في حوار ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الأربعاء، أنه خلال فترة 45 يومًا الماضية من 16 أكتوبر وحتى 30 نوفمبر تم الإفراج عن 870 ألف طن من الأعلاف الموجودة بالموانيء، مشيرًا إلى أن سوق الدواجن في مصر يستهلك شهريا ما يقرب من 950 ألف طن من منتجات الأعلاف من ضمنهم 600 ألف طن ذرة صفراء، و350 ألف طن من الصويا، مؤكدًا أننا نحتاج مليون و870 ألف طن من الأعلاف لحلحلة أزمة الدواجن الحالية.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن الحل الجزئي لأزمة نقص الأعلاف يخلق سوقًا سوداء نجم عنها ارتفاع قياسي في الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من 2 مليون و750 ألف طن من الصويا والذرة الصفراء موجودة حاليًا بالموانئ وفي انتظار الإفراج عنها، متابعًا: "صناعة الدواجن في خطر والتحديات كبيرة، والدواجن تمثل البروتين الأرخص للمواطن المصري ولو فقدنا الثروة الداجنة سوف نحتاج 18 شهرًا لعودة الحلقات الإنتاجية للدواجن إلى طبيعتها".