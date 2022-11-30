أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يتابع خطوات توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية.. مدبولي: تطوير البنية التحتية في الاتصالات بتكلفة 100 مليار جنيه

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد أبرزها خلال التقرير التالي:



الرئيس السيسي يتابع خطوات توطين صناعة الأطراف والأجهزة التعويضية

أذاعت فضائية إكسترا نيوز، لقطات يظهر من خلالها، متابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خطوات توطين صناعة الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية".

ووجه الرئيس السيسي بالإسراع في خطوات امتلاك القدرة التصنيعية للأطراف والأجهزة التعويضية وفق المواصفات القياسية المعتمدة دولياً بغض النظر عن التكاليف المالية والتحديات الاقتصادية، ومن خلال إقامة مجمع صناعي متكامل لتقديم تلك الخدمة النبيلة إلى كل إنسان في حاجة إليها، وذلك من منظور إنساني وأخلاقي وديني.



مدبولي: تطوير البنية التحتية في الاتصالات بتكلفة 100 مليار جنيه ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه في ضوء التقارير الدولية تشير أن مصر تحقق معدلات نمو جيدة في قطاع الإتصالات، خاصة أنه من القطاعات الحيوبة وركيزة أساسية لتحول الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي، أن الدولة عملت على وجود قرارات من المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب لحماية البيانات الرقمية للمواطنين.

النائب العام الأسبق يشكر السيسي بعد إطلاق اسمه على المحور الجديد بالمقطم

أكد المستشار عبد المجيد محمود النائب العام الأسبق، أنه يشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، على التكريم العظيم، وإطلاق اسمه على أحد المحاور الجديدة بالقاهرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن ما قام به الرئيس تكريم كبير، و شعر بالفخر، وأنه هذا يؤكد على تقدير الرئيس لـ رجال القضاء.

85 % .. الصحة تزف خبرًا سارًا لمرضى السكر

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر تحقق الاكتفاء الذاتى من الأنسولين المنتج محليًا لأول مرة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الدولة حريصة على توفير الأدوية الكاملة للمواطنين، وتكون بإنتاج محلي.



خد 9 طلقات .. والدة عريس شبرا الخيمة تكشف تفاصيل الغدر بابنها

أكدت والدة مصطفى، عريس شبرا الخيمة، والذي تم الغدر به وقتله على يد أصدقائه، أنها تلقت اتصالا من البلد، وقال لها المُهاتف “مصطفى ابنك اتضرب بالرصاص" لتقول الأم" اللي كنت عارفاه أنه رايح يجيب بدلة الفرح”.

وقالت والدة مصطفى، خلال لقاء لها لبرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2”، تقديم الإعلامية “نهال طايل" إن ابني كان رايح يصالح أخوه على صديقه، ولما راح يصالح خد 9 طلقات وغدروا بيه".



تفاصيل إمكانية تأدية المصريين العمرة من خلال أصدقائهم السعوديين ..فيديو

كشف عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، تفاصيل إتاحة السعودية زيارة شخصية تسمح بتأدية مناسك العمرة.

وقال حنفي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، إن أي مواطن سعودي يحق له الدخول على موقع التأشيرات بوزارة الخارجية السعودية، وطلب تأشيرة لمواطن مصري لتأدية العمرة، والتنقل داخل المملكة بحرية تامة.



2.6 مليار جنيه.. خالد قاسم: تركيب 3.1 مليون كشاف موفر

قال خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن الهدف الرئيسي من حركة تصعيد الإدارات المحلية، هو بذل أقصى جهد والتفاني في العمل، منوها بأن حركة التصعيدات تعني ترقية إلى درجات أعلى.

وأضاف "خالد قاسم" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن حركة التصعيدات شملت 6 قيادات محلية بمحافظات البحيرة والقاهرة والدقهلية والغربية والشرقية وبنى سويف.



قرارها الشخصي .. طبيب أنغام يعلن مفاجأة عن حالتها الصحية وعودتها للغناء

كشف الدكتور أكرم العدوي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام؛ بعد خروجها من المستشفى، صباح اليوم الأربعاء.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الفنانة أنغام خرجت من المستشفى، مؤكدًا أنها بحالة صحية مستقرة، وتم شفائها بشكل كامل؛ مطمئنًا الجمهور بأنها في حالة صحية جيدة؛ وأصبحت لا تعاني من أي مشكلات.

تحذير برلماني من التفرقة بين المصريين بالخارج في إعفاء السيارات

أكد محمد شتا خبير السيارات، أن هناك تحذيرا برلمانيا من التفرقة بين المصريين بالخارج في إعفاء السيارات، موضحًا أنه حذر من هذا الموضوع من قبل، مؤكدًا أنه توقع ما يحدث.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفي، أن التحذير البرلماني من إعفاء السيارات بسبب تخفيض الحصيلة الدولارية 80%، وأنه يتوقع أن يصل الانخفاض إلى 95 %.



أستاذ طب أطفال: نسبة التقزم في مصر انخفضت من 21 إلى 14% عام 2021

قال الدكتور محسن صالح الألفي، أستاذ أمراض دم الأطفال بجامعة عين شمس، ورئيس الجمعية المصرية لأمراض دم الأطفال والأورام، إن الإسهال المتكرر والنزلات الشعبية وسوء التغذية من الحالات الشائعة لـ أمراض الأطفال، مشيرًا إلى أن الرضاعة الطبيعية هو الباب الأول لصحة الطفل خلال مرحلة الـ6 شهور الأولى.

وأضاف الألفي، في حواره ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس"، إلى أن أمراض التقزم في مصر انخفضت من نسبة 21% خلال المسح الطبي لعام 2014 إلى 14% عام 2021، مرجعًا سبب الانخفاض إلى البرامج الصحية التي تبنتها الدولة، مشيرًا إلى أن التقزم يتم احتسابه على أساس الطول والعمر، والطفل المبتسر أكثر الأطفال عرضة لمرض التقزم.

