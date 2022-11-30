مدبولي: تطوير البنية التحتية في الاتصالات بتكلفة 100 مليار جنيه ..فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه في ضوء التقارير الدولية تشير أن مصر تحقق معدلات نمو جيدة في قطاع الإتصالات، خاصة أنه من القطاعات الحيوبة وركيزة أساسية لتحول الدولة نحو التحول الرقمي.

وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي القاها بمؤتمر صحفي، أن الدولة عملت على وجود قرارات من المجلس الأعلى للتحول الرقمي، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن المطلوب لحماية البيانات الرقمية للمواطنين.

وتابع رئيس الوزراء، أنه نستثمر في تطوير البنية التحتية في الاتصالات بتكلفة 100 مليار جنيه، إضافة إلى 60 مليار جنيه لتوفير الانترنت فائق السرعة ضمن مبادرة حياة كريمة.

العاصمة الإدارية الجديدة

وأشار مصطفى مدبولي إلى انه تم العمل على إنشاء مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة.