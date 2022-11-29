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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتابع توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، ضم المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، و أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، لمتابعة إجراءات توفير التمويل اللازم لاستيراد المنتجات البترولية.

الأزمة الروسية الأوكرانية

أكد رئيس الوزراء على أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارتي البترول والمالية، من أجل العمل على توفير التمويل اللازم للمنتجات البترولية، لتلبية احتياجات السوق المحلية، خاصة فى ظل استمرار أمد تداعيات الأزمة العالمية، نتيجة الأحداث الروسية ـ الأوكرانية.

 استعرض وزير البترول جهود الوزارة في هذا الصدد، مشيراً إلى أنه يتم العمل وفق منظومة متكاملة تستهدف زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية عالية الجودة، لتقليل فاتورة الاستيراد، إلى جانب الإسراع في تنمية الاكتشافات الجديدة، وزيادة القدرة الإنتاجية لمصافي التكرير المصرية، فضلاً عن التوسع فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، للقياس والتحكم فى منظومة تداول البترول الخام والمنتجات البترولية.

وأشار السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أن الاجتماع شهد استعراض التحديات التي يواجهها هذا القطاع في ظل الأزمة الروسية ـ الأوكرانية، والجهود المبذولة من قطاع البترول لمواجهتها.

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