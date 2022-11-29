رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ "ممشى أهل مصر" وتطوير محور 26 يوليو

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة موقف تنفيذ مشروعيْ "ممشى أهل مصر"، وتطوير محور 26 يوليو، وذلك بحضور اللواء هشام السويفي، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، واللواء أحمد شيحة، مساعد رئيس الهيئة الهندسية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنفذها الدولة تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ومنها مشروع "ممشى أهل مصر"، الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وتوفير مناطق جذب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية، كما تعمل الدولة على تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، في إطار المخطط الشامل لحل مشكلة الاختناقات المرورية، فضلا عن رفع كفاءة الطرق والمحاور، لتيسير تنقلات المواطنين وحركة النقل والبضائع، وذلك مع الحرص على مراعاة الالتزام بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطبيق المواصفات القياسية في تنفيذ مشروعات التطوير.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لمشروع "ممشى أهل مصر"، الذي تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على أربع مراحل؛ حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى وتشغيلها، ويتم حاليا الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثانية من الممشى، والتي تتضمن قطاعيْ الساحل وماسبيرو/ قصر النيل، حيث يتم في قطاع الساحل تطوير كورنيش النيل بطول 1,3 كم في المسافة من كوبرى إمبابة حتى كوبرى الساحل ليصبح الممشى بطول ( 2,9 ) كم، ويتم في هذا القطاع تنفيذ ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بمتوسط عرض الممشى العلوى 11م، وبمتوسط عرض الممشى السفلى 9 أمتار، مع تنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل حتى 25 مترا.



كما يشمل قطاع الساحل 6 مبان، وكافيتريا، و10 محلات تجارية، ومباني خدمات، بالإضافة إلى مبنى غرف الكهرباء ( تشطيب خارجي )، بجانب 3 مدرجات بإجمالي مساحة 113 م2 سعة 452 فردا، كما يتضمن القطاع إنشاء مسرح مكشوف بمساحة 425 م2 سعة 900 فرد، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية.

وأوضح المتحدث الرسميّ أن قطاع ماسبيرو/ قصر النيل يتضمن تطوير كورنيش النيل بواجهة 1,9 كم في المسافة من كوبرى قصر النيل إلى كوبري أكتوبر بطول 0,8 كم ومن كوبرى أكتوبر إلى كوبري 15 مايو بطول 1,1 كم ليصبح الممشى بطول 6,1 كم، من خلال تطوير 2 ممشى بمتوسط عرض الممشى العلوي 4,5 م وبمتوسط عرض الممشى السفلي 6,5 م، بجانب 15 مبنى، ومطعما عائما، و2 كافيتريا، و56 محلا تجاريا، و5 مباني خدمات (تشطيب خارجي)، بالإضافة إلى 12 مدرجا بإجمالي مساحة 637 م2 سعة 2547 فردا، فضلا عن أعمال تنسيق الموقع والتراسات والنوافير المائية، مشيرا إلى أن معدلات التنفيذ لهذه المرحلة وصلت إلى 98%، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة من الممشى، والتي تشمل تطوير ممشى كورنيش النيل بإنشاء مسار موازٍ لكورنيش النيل من خلال قطاعين الشماليّ والجنوبيّ بطول 3 كم.

وقد شهد الاجتماع أيضا استعراض مشروع تطوير محور 26 يوليو، في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية، ولا سيما في مدينة القاهرة، من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور، ومنها محور 26 يوليو الذي يربط بين مدينتي القاهرة والجيزة والسادس من أكتوبر، كما يربط بين الطرق الإقليمية مثل القاهرة/الإسكندرية.

وقال المتحدث الرسميّ: تشمل منطقة التطوير بداية من كوبري 15 مايو من نقطة اتصاله بكوبري 6 أكتوبر والاستمرار حتى ميدان سفنكس ليبدأ محور 26 يوليو حتى تقاطعه مع شارع السودان، ثم يستمر المحور حتى يتقاطع مع الطريق الدائري ويستمر حتى يتقاطع مع طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، ثم بعد ذلك إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث يشمل معظم كوبري 15 مايو حارتين لكل اتجاه بينما يضم معظم المحور ثلاث حارات لكل اتجاه، ويبلغ طول المحور حوالي 22 كيلو مترا، كما تم استعراض الوضع الراهن للمحور لجميع مطالع ومنازل كوبري 15 مايو، وكذلك مخارج ومداخل المحور على طول مساره في فترات العمل العادية وفي ساعات الذروة، من خلال الاستعانة ببيانات الحصر الدائم التي تقوم بها الهيئة العامة للطرق والكباري.