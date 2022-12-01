9 إصابات إثر حريق على متن حاملة طائرات أمريكية

أصيب 9 أشخاص، إثر اندلاع حريق اندلع على متن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس أبراهام لينكولن" التي تقوم بمناورة قبالة كاليفورنيا.

تفاصيل الحادث

وكتبت البحرية الأمريكية في بيان: "في صباح 29 نوفمبر، اندلع حريق على متن حاملة الطائرات يو إس إس أبراهام لينكولن من طراز نيميتز".

وأضافت أنه "تم تحديد موقعه بسرعة والسيطرة عليه بفضل جهود الطاقم"، موضحة أن تسعة أشخاص "أصيبوا بجروح طفيفة وعولجوا على متن السفينة".

وتم فتح تحقيق لكن حاملة الطائرات لم تقطع مناوراتها في المنطقة.

في يوليو 2020، دمر حريق كبير السفينة الهجومية البرمائية "يو إس إس بونوم ريتشارد" أثناء رسوها لإجراء عمليات صيانة في القاعدة البحرية في كاليفورنيا في سان دييغو، مينائها الرئيسي. وأصيب في الحريق 21 شخصا.

وأتهم أحد العاملين في السفينة بإضرام الحريق قبل أن تتم تبرئته.

وتعد حاملة الطائرات "يو.إس.إس إبراهام لينكون" ‏حاملة طائرات عملاقة من فئة نيمتز، وتعد من أضخم السفن الحربية في العالم.

وسميت على اسم الرئيس الأمريكي الذي تولى الحكم إبان الحرب الأهلية الأمريكية ابراهام لينكون. وتخدم لدى قيادة قوات أسطول الولايات المتحدة ويبحر في معيتها مجموعة الحاملة الضاربة 9 وجناح الحاملة الجوي 2.

في عام 1991 شاركت في عملية عاصفة الصحراء لتحرير الكويت كما قادت قوة المهام الموحدة في الصومال سنة 1992-1993 وقصفت السودان وأفغانستان سنة 1998. وفي مطلع القرن الحالي شاركت في غزو أفغانستان 2001 وغزو العراق 2003.