نبيلة عبيد: أرفض أن تسجل أى فنانة سيرتي الذاتية| خاص

رفضت الفنانة نبيلة عبيد تجسيد سيرتها الذاتية على الشاشة واكدت في تصريحات ل"صدى البلد" انها لاتحب ان يجسد احد شخصيتها وانها ستحكيها هي بنفسها من خلال برنامجها الاذاعي مع نبيلة عبيد.

وكانت قد نشرت الفنانة نبيلة عبيد عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام ، مشهدا يجمعها بالفنان الراحل فؤاد خليل من فيلم حارة برجوان .

وعلقت نبيلة عبيد قائلة : يا عيني فؤاد خليل الله يرحمه أخد مني علقة سخنة بجد في مشهد كان حقيقي ومش مجرد تمثيل بناء على أوامر من المخرج حسين كمال.... حارة برجوان...رواية إسماعيل ولي الدين والسيناريو والحوار للكاتب مصطفى محرم.

ودعمت الفنانة نبيلة عبيد، الفنانة أنغام في محنتها المرضية الأخيرة، من خلال منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت نبيلة عبيد صورة لـ أنغام، وعلقت علي الصورة كاتبة: “جميلة الصوت والقلب أنغام الغالية أوى على قلبي و قلوب كل المحبين.. ربنا يشفيكى ويعافيكى وتقومى بألف سلامة يارب وأجر وعافيه وكل الخير لك لأنك تستحقى كل الخير.. عاوزه منكم و من كل محبى أنغام الدعاء لها بالشفاء العاجل يا رب العالمين”.