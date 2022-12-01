صحف الكويت..داعش يعلن مقتل زعيمه في سوريا وأمريكا تهدد إيران بالخيار العسكري

ربيع: قناة السويس تقترب من تحقيق 7.8 مليارات دولار إيرادات بنهاية 2022

وزير الدفاع الأمريكي يحذر تركيا من شن عملية عسكرية جديدة في سوريا

مادورو يدعو إلى رفع كامل العقوبات المفروضة على النفط

ستولتنبرج: حلف الناتو يدرك التحدي الذي تمثله الصين

الجيش الأمريكي: زعيم داعش قتل في عملية نفذها الجيش السوري الحر

روسيا: يتعين تجنب حدوث أي مواجهة عسكرية بين القوى النووية

بايدن مستعد للخيار العسكري لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

سلطت الصحف الكويتية، الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس قوله إن الهيئة تتبنى استراتيجية طموحة لتعزيز التوجه نحو التحول الأخضر، وذلك من خلال عدة محاور أبرزها تحويل محطات الإرشاد الممتدة بطول المجرى الملاحي للاعتماد على الطاقة المتجددة، وتعزيز إمكانيات أسطول الهيئة لمكافحة الانسكاب البترولي، علاوة على مضي الهيئة قدما في ملف التحول الرقمي، وسعيها لتبني مبادرات لتقديم حوافز للسفن الصديقة للبيئة.

كما كشف الفريق ربيع عن ما تشير إليه إحصائيات الملاحة خلال العام الميلادي الجاري من توقعات تحقيق طفرة غير مسبوقة في الإيرادات السنوية تصل لنحو 7.8 مليار دولار بنهاية 2022.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أعرب لنظيره التركي خلوصي أكار "معارضته القوية" لعملية عسكرية تركية جديدة في سوريا.

وقالت "الراي" إن الجيش الأمريكي أكد أن الجيش السوري الحر نفذ العملية التي أودت بحياة زعيم تنظيم داعش أبو الحسن الهاشمي القرشي، في محافظة درعا السورية، منتصف أكتوبر.

دوليًا، قالت "الجريدة" إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعا إلى رفع كامل للعقوبات الأمريكية على قطاع النفط، بعد تخفيف طفيف للحظر المفروض على بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحفي إن تحركات واشنطن لمنح تراخيص تسمح باستئناف بعض العمليات النفطية كانت خطوات في "الاتجاه الصحيح إلا أنها غير كافية لما تطالب به فنزويلا وهو رفع كامل" للعقوبات المفروضة على قطاعها النفطي.

وذكرت "القبس" أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أكد أن الحلف يدرك التحدي الذي تمثله الصين، بعد مناقشة أجراها وزراء الخارجية بشأن تنامي النفوذ العسكري للدولة الآسيوية.

وأشارت "الأنباء" إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن من الضروري تجنب أي نوع من المواجهة العسكرية بين القوى النووية، حتى لو كانت تتعلق بالأسلحة التقليدية فقط.

ونقلت "الراي" عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران روبرت مالي، قوله إن الرئيس جو بايدن مستعد لاستخدام الخيار العسكري بهدف منع إيران من حيازة سلاح نووي، في حال فشل العقوبات والدبلوماسية. وأضاف: "إذا لم ينجح أي من ذلك، قال الرئيس، كملاذ أخير، إنه سيوافق على الخيار العسكري"، إذا كان الأمر "يستوجب ذلك لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، هذا ما سيحدث. لكننا لسنا هناك".