مدرب بولندا: دعونا نفرح.. خسرنا أمام الأرجنتين ولكن تأهلنا لثمن نهائي المونديال

قال تشيسلاف ميشنيفيتش المدير الفني لمنتخب بولندا لكرة القدم، إن فريقه نجح في خطف بطاقة التأهل للدور ثمن النهائي لمونديال 2022، رغم الخسارة أمام الأرجنتين، موضحا أن فارق الأهداف أنصف بولندا.



وتأهل منتخب بولندا لدور الـ16 بكأس العالم، رغم الخسارة مساء الأربعاء، أمام الأرجنتين بنتيجة 0-2، حيث تفوق في فارق الأهداف على منتخب المكسيك.



وأضاف ميشنيفيتش، في تصريحاته عقب اللقاء، "خسرنا ولكن تأهلنا.. الأرجنتين لعبوا بأسلوب صعب، ودقائق المباراة الأخيرة كانت عصيبة.. سعيد ودعونا نعيش اللحظة والفرح، اجتزنا دور المجموعات رغم الحصول على 4 نقاط فقط".



وتابع "سنحتفل اليوم، وسنبدأ في التركيز على المباراة المقبلة أمام فرنسا بداية من الغد .. أبارك للشعب البولندي على النجاح في التأهل".