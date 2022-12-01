عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خطة سلام لأوكرانيا.. زيلينسكي يوبخ إيلون ماسك

صدى البلد

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الأربعاء، الملياردير الأمريكي مالك "تسلا" و"تويتر" إيلون ماسك لزيارة أوكرانيا للاطلاع على الأضرار التي لحقت بالبلاد من قبل القوات الروسية، قائلا إن مثل هذه الزيارة يمكن أن تساعد أغنى رجل في العالم على فهم الوضع قبل الإدلاء بتصريحات حول الحرب.

وأتت تعليقات زيلينسكي، التي أدلى بها عبر رابط فيديو إلى قمة "ديلبوك" التي عقدتها صحيفة “نيويورك تايمز”، توبيخا ضمنيا لماسك، رجل الأعمال الذي اقترح الشهر الماضي خطة سلام لأوكرانيا تضمنت التنازل عن أراض لروسيا، بحسب الصحيفة.

وبدوره قال الرئيس الأوكراني: "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا، تعال إلى أوكرانيا وسترى ذلك بأم عينيك، بعد ذلك، ستخبرنا كيف ننهي هذه الحرب، ومن الذي بدأها ومتى يمكن إنهاؤها".

نشر زيلينسكي استطلاعا للرأي على "تويتر" تساءل فيه، "أي إيلون ماسك يعجبك أكثر: شخص يدعم أوكرانيا، أم يدعم روسيا؟" وقال ماسك في وقت لاحق في تغريدة إنه يدعم أوكرانيا.

وتمول شركة "سبيس إكس"، التي يمتلكها ماسك، تشغيل خدمة ستارلينك للإنترنت في أوكرانيا.

وتراجع ماسك عن تهديده بسحب تمويل الخدمة في أوكرانيا، أكتوبر الماضي، وقال إنه "على الرغم من أن ستارلينك لا تزال تخسر المال" و"الشركات الأخرى تحصل على المليارات" من دولارات الضرائب، "سنواصل فقط تمويل" الخدمة الأوكرانية.

زيلينسكي ماسك إيلون ماسك روسيا أوكرانيا أوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

من غير زحمة ولا طوابير .. مكان تجديد البطاقة في 20 دقيقة

خلال مباراة السعودية والمكسيك.. شاهد ماذا فعل والدا أمير قطر بعلم المملكة؟

الأخضر يواصل خسائره.. تراجع كبير في أسعار الدولار بعد بيان الفيدرالي الأمريكي

قنوات مفتوحة تذيع مباراة السعودية والمكسيك في كأس العالم.. اعرف التردد

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

ترشيحاتنا

صلاة التسابيح في الثلث الأول من جمادى.. فضلها وحكم الاكتفاء بـ 100 تسبيحة؟

مكاسب هائلة في بورصة أمريكا بعد تصريحات رئيس الفيدرالي

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ شهور عالميا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الذهب يقفز بجنون نحو 1800 جنيه.. ومفاجأة في سعر عيار 21 الآن

تسبيح الشروق وصلاته.. نافلة وذكر يضمنان الرزق الوفير

مفاجأة في سعر الذهب اليوم.. وعيار 18 يسجل 1253 جنيها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. إطلالات وضعت رانيا يوسف بمأزق

طريقة عمل بسبوسة بالقشطة في البيت.. أحلى من المحلات

سعر فستان ريا أبي راشد يثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

طريقة عمل كفتة الأرز.. بمذاق لا يقاوم

فيديو

قريبا .. تراجع أسعار الأرز | تفاصيل

الله يعطيك طولة العمر..حليمة بولند تسخر من مشجعة مكسيكية قبل مباراة السعودية

بيضرب المخ.. سلالة جديدة من كورونا تتفشى في الصين وتهدد العالم "فيديوجراف"

إحنا اللي عملناكي .. حلمي بكر يشن هجومًا على أصالة | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

نيفين منصور

طلاق أم انتقام ؟

نهال علام

يافرح يا هجّار

المستشار أسـامة الصعيدي

لا يُعذر البرلمان الأوروبي بالجهل بالقانون

هند عصام

كليوباترا والضراير

اﻟﻤﺰﻳﺪ