كأس العالم 2022.. المغرب تبحث عن بطاقة التأهل أمام كندا

يلتقي منتخب المغرب مع نظيره منتخب كندا، اليوم، الخميس، في تمام الخامسة مساء، على ملعب “الثمامة”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم (قطر 2022).

ويستهدف منتخب المغرب، بقيادة مديره الفني وليد الركراكي، تحقيق الفوز على كندا في مباراة اليوم، أو الخروج بالتعادل على أقل تقدير للتأهل إلى دور الـ 16.

وكان منتخب المغرب افتتح مشواره في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022 بالتعادل مع كرواتيا “سلبيا”، ثم حقق مفاجأة مدوية بالفوز على بلجيكا بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

ويحمل منتخب المغرب أمال العرب في بطولة كأس العالم 2022، بعد ودع منتخبات قطر وتونس والسعودية المونديال “رسميا” من دور المجموعات.

في المقابل يطمح منتخب كندا بقيادة نجمه ألفونسو ديفيز، في تحقيق نتيجة شرفية أمام أسود الأطلس، بعدما ودع البطولة رسميا بالخسارة في أول جولتين ضد بلجيكا وكرواتيا.

ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات المجموعة ذاتها من بطولة كأس العالم، كرواتيا مع بلجيكا في تمام الخامسة مساء.

ترتيب المجموعة السادسة:

1- كرواتيا : 4 نقاط

2- المغرب : 4 نقاط

3- بلجيكا :3 نقاط

4- كندا : 0 نقاط