حضر متريف.. وزير الإسكان: 28% من نسبة الحضر ليست حقيقية

أكد عاصم الجزار وزير الاسكان، أنه في منطقة الدلتا عدد المدن كان 40 مدينة في عام 1970 بينما بلغ هذا العام 60 مدينة، مؤكداً أن الـ20 المدينة التي تمت زيادتها ليست مجتمعات عمرانية جديدة ولكنها قرى أزداد حجمها السكاني ولازالوا يمتازوا بالطابع الريفي ومعظم سكانهم يعملون بالزراعة.

وأوضح وزير الإسكان، خلال كلمته اليوم في افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة، أن هناك 28% نسبة حضر ليست حقيقية و إنما هو حضر متريف، مشيراً إلى أن عمران الحضر التصق بعمران الريف وأصبح هناك قرى ملتحمة بشكل كامل مع مدن.