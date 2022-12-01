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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لافروف: روسيا اقترحت وضع ميثاق للأمن الجماعي في أوروبا والغرب رفض

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن الغرب اتبع نهج الإبقاء على الاتفاقيات والمعاهدات مجرد "حبر على ورق"، وراهن على عدم قدرة روسيا على استعادة مكانتها سواء في أوروبا أو حول العالم.

وأضاف لافروف، في مؤتمر صحفي: "حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على أنحاء العالم، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لديها سجل ضخم من الأزمات والمشاكل، وعملية التوسيع المتهورة لعضوية الناتو قوضت المبادئ الأساسية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا".

وأوضح أن روسيا اقترحت وضع ميثاق للأمن الجماعي في أوروبا، والغرب رفض ولم يتخذ أي خطوة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم.

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وأكد لافروف أن فكرة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990 ولا يمكن لأي طرف ضمان أمنه على حساب أمن الآخرين.

واتهم وزير الخارجية الروسي الغرب بمخالفة كل تعهداته والدفع بمعدات عسكرية قرب الحدود الروسية والتوسع شرقا، مشيرا إلى أنه لا يوجد رابح من اندلاع حرب نووية ويجب التوقف عن مساعي نشوبها.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أمس الأربعاء، إن واشنطن أوقفت الحوار الروسي الأمريكي دون تفسير بعد بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

وأكد المسئول الروسي، في تصريحات متلفزة بحسب وكالة أنباء “تاس” الروسية، أن روسيا لم توقف أي مفاوضات أو أي شكل من أشكال الحوار مع الولايات المتحدة.

وبحسب ريابكوف، فإن روسيا "تؤكد بانتظام استعدادها لمواصلة الحوار على الرغم من أن الولايات المتحدة أوقفتها "دون إبداء أي تفسيرات" عقب بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

لافروف الغرب روسيا الناتو اوروبا

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