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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من أول مرة.. مسكن قوى لآلام الركبة

أعراض التهاب المفاصل
أعراض التهاب المفاصل

أظهرت الأبحاث أن تناول ماء جوز الهند يمكن أن يكون أحد الطرق للمساعدة في تخفيف أعراض معينة من التهاب المفاصل و مشاكل الحركة وهناك أشياء يمكنك القيام بها للمساعدة في تخفيف الأعراض.

 أعراض التهاب المفاصل


وفقا لموقع express يمكن أن يساعد ماء جوز الهند في تخفيف بعض أعراض التهاب المفاصل فهو يعمل كمسكن للألم ومضاد للالتهابات ويساعد في تقليل الحموضة في الجسم وبالإضافة إلى ذلك ، يحتوي  أيضًا على فيتامين ب 6 ، الذي يساعد في تقليل ومنع الالتهابات ، وخاصة التهاب المفاصل الناتج عن هشاشة العظام."

أما عن  زيت جوز الهند له أيضًا خصائص "مضادة للالتهابات" و "مسكن للألم" مما يجعله مناسبًا لتقليل آلام الركبة.

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