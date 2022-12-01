برفقة أوتاكا.. شاهد هشام ماجد في أحدث ظهور له عبر إنستجرام

شارك الفنان هشام ماجد صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهر هشام في الصورة برفقة اوتاكا من كواليس تصوير مسلسل اللعبة 4، وكتب" صباحكم بيلعب دوري الأبطال".



ويشارك فى بطولة الجزء الجديد من المسلسل، مى كساب وميرنا جميل وسامى مغاورى وعارفة عبدالرسول ومحمد ثروت وأحمد فتحي.

وكان الجزء الثالث من مسلسل اللعبة، عرض بداية العام الجارى على إحدى المنصات الإلكترونية تحت عنوان «اللعبة 3.. اللعب مع الكبار» المسلسل يدور حول صديقين منذ الطفولة وسيم ومازو اللذين يتنافسان دائما ضد بعضهما البعض فى شكل مباراة مستمرة بينهما، وحينما يتقدم الثنائى فى العمر وينتهى التنافس بينهما، يظهر شخص غامض يدفعهما للعودة لمنافسة بعضهما البعض من جديد.. الحلقات تأليف فادى أبو السعود وأحمد والي.